Americana: reunião com Ministério da Saúde fortalece auditoria do SUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Americana realizou, nesta quinta-feira (23), uma reunião virtual com o chefe do Serviço de Auditoria do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SEAUD/SP), Luiz José Viana. O órgão é vinculado ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), do Ministério da Saúde. O encontro teve como objetivo obter orientações técnicas para a formalização do Componente Municipal de Auditoria do SUS junto ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA).

Participaram da reunião o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner; a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi; o diretor da Unidade de Planejamento, Rodrigo Alexander Diaz Leon; o encarregado da Unidade de Avaliação e Auditoria, Jorge Teixeira; e as enfermeiras do setor, Helena Almeida e Nilva Zanini.

Durante o encontro, foram discutidos os requisitos técnicos e administrativos necessários para a formalização do Componente Municipal, incluindo a elaboração de ato normativo próprio, a definição do plano anual de atividades, a constituição da equipe técnica mínima exigida e os procedimentos de integração ao SNA.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento institucional da gestão municipal. “A criação do Componente Municipal de Auditoria representa um passo importante para consolidar a transparência e a eficiência das ações de controle interno no SUS. Essa formalização reforça o compromisso de Americana com a boa gestão dos recursos públicos e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, afirmou.

A formalização do Componente Municipal de Auditoria representa um avanço institucional para Americana, pois, além de qualificar e fortalecer as ações já desenvolvidas pela Unidade de Avaliação e Auditoria, permitirá a atuação integrada e articulada com os componentes estadual e nacional, promovendo maior eficiência, transparência e padronização dos processos de auditoria no âmbito do SUS.

O secretário adjunto, Fábio Joner, ressaltou o caráter técnico e estratégico do processo. “Com o Componente Municipal formalizado, o município passa a ter uma estrutura de auditoria mais robusta, integrada e alinhada aos padrões do Ministério da Saúde, o que permitirá aprimorar o acompanhamento das ações e o uso dos recursos aplicados na rede pública”, explicou.

A superintendente da Fusame, Lilian Godoi, também enfatizou o impacto positivo da medida. “Essa integração ao Sistema Nacional de Auditoria fortalece as práticas de gestão e controle, garantindo maior qualidade e segurança aos processos internos, especialmente nas unidades hospitalares e assistenciais”, pontuou.

