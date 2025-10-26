A Prefeitura de Americana realizou neste sábado (25) a primeira edição do mutirão de consultas e exames “Mil Cuidados Em Um Dia”, voltada especialmente à saúde da mulher, em alusão à campanha Outubro Rosa. A ação aconteceu no Núcleo de Especialidades e em clínicas credenciadas do município, reunindo equipes multidisciplinares e estrutura ampliada.

Durante o mutirão, foram realizados 2.200 procedimentos para 800 pacientes, abrangendo consultas médicas, exames de cardiologia, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografias, eletrocardiogramas, testes ergométricos, biópsias e outros serviços voltados à saúde da mulher.

Ao todo, 1.100 pacientes foram agendadas, sendo que 800 compareceram, com 2.200 procedimentos realizados. Os atendimentos envolveram 246 consultas médicas, 1.175 exames complementares e 800 procedimentos adicionais, contemplando especialidades como Cardiologia, Ginecologia e Gastroenterologia.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhou o mutirão no Núcleo de Especialidades e destacou a importância do mutirão para o município. “O mutirão ‘Mil Cuidados Em Um Dia’ mostra o compromisso da Prefeitura com a saúde da população, especialmente das mulheres. Conseguimos reunir uma grande equipe de profissionais e oferecer diversos procedimentos no mesmo dia, garantindo rapidez e qualidade no atendimento. Essa é uma ação que transforma vidas e reforça a importância da prevenção e do cuidado integrado”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, reforçou a mobilização das equipes e o comprometimento da administração com a saúde.

“O sucesso desta primeira edição é resultado do empenho das nossas equipes de saúde, que trabalharam de forma dedicada e coordenada. O mutirão demonstra que, com planejamento e mobilização, conseguimos atender um grande número de pacientes de forma eficiente, oferecendo serviços essenciais de saúde para nossa comunidade”, declarou Odir Demarchi.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o mutirão representa um modelo de cuidado ágil e resolutivo. “O mutirão é um exemplo de cuidado ágil e resolutivo. Todas as pacientes puderam realizar consultas e exames no mesmo dia, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação. A integração entre os serviços e a atenção multidisciplinar fazem toda a diferença para garantir resultados rápidos e efetivos na saúde da população”, concluiu Danilo.

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, destacou a importância da organização e da logística do mutirão. “A estrutura montada permitiu que um grande número de pacientes fosse atendido com eficiência e segurança. Esse modelo de mutirão reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer um atendimento ágil, de qualidade e focado nas necessidades da população”, afirmou Joner.

A superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lílian Franco de Godoi, ressaltou o impacto da ação para as mulheres atendidas. “Eventos como este proporcionam acesso rápido a consultas e exames que muitas vezes seriam aguardados por semanas. A satisfação das pacientes e o sucesso do mutirão mostram que planejamento e dedicação transformam a atenção à saúde em resultados concretos”, disse Lílian.

O atendimento contemplou mulheres previamente cadastradas à espera dos atendimentos, chamadas pelo serviço de regulação da Secretaria de Saúde. Todas passaram por consulta médica, realizaram exames e tiveram o retorno no mesmo dia, garantindo maior resolutividade e eficiência.

A vendedora Lucenir Souza Novaes, 58 anos, moradora do Jardim Nossa Senhora do Carmo, elogiou a qualidade do atendimento recebido durante o mutirão. “Excelente o atendimento desde a entrada até a saída. Todos que me atenderam, até o médico, foram muito atenciosos. Fiquei muito satisfeita com o cuidado e a agilidade”, destacou Lucenir, que passou por consulta com o cardiologista.

A auxiliar de recursos humanos Débora do Prado Aud, 21 anos, também aprovou a iniciativa. “O atendimento foi excelente, todos muito educados e simpáticos. Por ser um mutirão, achei tudo muito bem organizado. Quando houve algum problema, foi resolvido rapidamente”, contou Débora.

O mutirão faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), iniciativa do Ministério da Saúde dentro do programa Agora Tem Especialistas, que organiza consultas, exames e tecnologias de cuidado de forma integrada. O objetivo é reduzir o tempo de espera, otimizar recursos e garantir atenção de qualidade nas áreas prioritárias: Oncologia, Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia, Ginecologia e Otorrinolaringologia.

Americana está entre os municípios pioneiros na implantação da OCI no Estado de São Paulo, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados e promovendo mais agilidade, acolhimento e resolutividade na atenção à saúde.

