Americana inicia mutirão com 8,4 mil procedimentos, entre cirurgias, consultas e exames

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta quarta-feira (26), um mutirão de cirurgias, consultas e exames para pacientes da rede pública no Hospital São Francisco, com investimento de R$ 1.841.409,60. Estão previstas 860 cirurgias, que incluem oftalmológicas (de pterígio), hérnia intestinal, hérnia inguinal, hernioplastia umbilical, colecistectomia videolaparoscópica e laqueadura tubária. No total, serão 8.400 procedimentos, incluindo consultas em ginecologia, oftalmologia e cardiologia e exames de ultrassom, eletrocardiograma e Papanicolau.

Os pacientes serão chamados pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é de que os procedimentos sejam realizados até o segundo semestre deste ano. “Essa ação reforça o compromisso da administração municipal com a saúde pública e com o bem-estar dos cidadãos. Estamos mobilizando todos os esforços para atender a população com qualidade e eficiência”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

Do montante investido, R$ 537.893,13 são provenientes de emendas impositivas dos vereadores Gualter Amado (R$ 212.631,05), Wagner Rovina (R$ 106.315,52), Levi Rossi (R$ 106.315,52), Lucas Leoncine (R$ 56.315,52) e Leco Soares (R$ 56.315,52). Além disso, R$ 1.303.516,47 serão repassados pelo Governo de São Paulo.

“Sabemos da necessidade da população e estamos empenhados em oferecer um atendimento mais ágil e resolutivo. Esse mutirão representa um grande avanço para a saúde do município e é resultado de um trabalho conjunto entre poder público e legislativo”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“O impacto desse trabalho será sentido diretamente pelos pacientes, que poderão realizar seus procedimentos com mais rapidez e segurança. É um grande avanço na área da Saúde de Americana”, enfatiza a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lílian Santos de Godoi.

