Município realiza ação envolvendo o método contraceptivo Implanon na UBS Mathiensen

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (18) um mutirão gratuito de inserção do Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração que está disponível na rede municipal de saúde. A ação acontece das 8h às 16h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Mathiensen, localizada na Rua das Alfazemas, nº 316. Os atendimentos serão por livre demanda, e o método é indicado para mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos.

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O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

No mutirão, além do atendimento às mulheres que já aguardam o agendamento da inserção, serão distribuídas outras 130 senhas, em ordem de chegada. Após a retirada da senha, as pacientes vão passar pela equipe de enfermagem para receber as orientações necessárias e assinar o termo de consentimento. Em seguida, o médico realizará o procedimento, e a paciente sairá com todas as informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

“Esse tipo de ação facilita o acesso das mulheres a um método seguro, prático e de longa duração. Nossa equipe está preparada para acolher e orientar, esclarecendo dúvidas e apresentando todas as informações necessárias para uma escolha consciente. Também é uma oportunidade de ampliar o acesso a métodos modernos dentro da rede pública, com qualidade e segurança”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Iniciativa em Americana

A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

“Estamos ampliando o acesso a tecnologias eficazes de planejamento reprodutivo na rede pública, oferecendo mais autonomia às mulheres sobre sua saúde e seu futuro. Esse mutirão reforça nosso compromisso com a prevenção e com a qualificação constante dos serviços oferecidos à população. Seguimos investindo em ações que descentralizam o atendimento e garantem mais facilidade de acesso, com acolhimento, orientação e acompanhamento adequado em todas as etapas”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

As interessadas que não puderem comparecer ao mutirão devem procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para manifestar interesse e receber as devidas orientações.

Como todo método hormonal, o Implanon tem possíveis efeitos colaterais que variam de pessoa para pessoa e podem incluir: alterações menstruais (escapes ou ausência de menstruação), acne, sensibilidade mamária, cefaleia e alterações de humor.