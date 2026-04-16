Laís Souza emociona ao surgir em pé e homenagear cientista brasileira Tatiana Sampaio premiada por avanço em lesões medulares

VTEX DAY anuncia lançamento do Brazilian Engineering Awards e homenageia Tatiana Sampaio em edição inaugural. Nova premiação nasce para dar visibilidade a talentos que transformam o futuro do país

O VTEX DAY , um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, anuncia um novo e importante marco em sua trajetória: o lançamento da primeira edição do Brazilian Engineering Awards, uma iniciativa que nasce com o propósito de reconhecer talentos e projetos que elevam o padrão da engenharia brasileira no cenário global.

A abertura do VTEX Day 2026 foi construída em torno de um conceito poderoso: Brazilian Engineering, uma celebração da capacidade única do Brasil de combinar criatividade, resiliência e excelência técnica para gerar impacto global. No palco, Mariano Gomide de Faria (fundador e co-CEO da VTEX) e Geraldo Thomaz (fundador e co-CEO da VTEX) conduziram uma narrativa que conectou identidade cultural e inovação tecnológica.

A premissa central foi clara: o Brasil é um país moldado por referências como samba, pagode, futebol e Ayrton Senna. Essa essência se traduz historicamente não só pela cultura e pelo esporte, mas também pela engenharia. Desde Santos Dumont, pioneiro da aviação, até os dias atuais, o país desenvolve uma engenharia que se destaca não apenas pela execução, mas pela capacidade de inovar em cenários complexos.

Hoje, esse movimento é visível em escala global. O Brasil forma cerca de 150 mil engenheiros por ano, é referência em áreas como fintech, e-commerce, agritech e energia renovável, e conta com empresas de tecnologia que operam em dezenas de países, exportando soluções construídas localmente. A mensagem reforçada no palco foi clara: o Brasil deixou de ser apenas um mercado emergente para se tornar um exportador de engenharia e tecnologia.

É nesse contexto que o prêmio passa a integrar a agenda oficial do evento, inaugurando um movimento recorrente de valorização da ciência, da engenharia e da inovação no país. Com isso, a VTEX fortalece o seu apoio à engenharia brasileira ao lançar, pela primeira vez, o Brazilian Engineering Awards, como extensão do movimento idealizado por Mariano Gomide para posicionar o Brasil como um polo global de engenharia e inovação.

Mais do que uma premiação, a iniciativa amplia a visibilidade de talentos brasileiros, inspira novas gerações e consolida o “Brazilian Engineering” como um selo de excelência reconhecido internacionalmente. O conceito também contribui para reposicionar a imagem do país, tradicionalmente associada a commodities e cultura, ao evidenciar sua capacidade de desenvolver tecnologia de alto valor e competir globalmente. Nesse contexto, o prêmio se estabelece como um marco dessa agenda ao reconhecer profissionais que materializam essa visão.

Como parte central da abertura, foi entregue o Brazilian Engineering Award 2026 para a cientista Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, bióloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Reconhecida nacionalmente por suas pesquisas sobre a polilaminina, uma molécula com potencial para a regeneração de lesões medulares, Tatiana ganha destaque em um momento decisivo de sua trajetória científica. Em 2026, a substância foi aprovada pela Anvisa para o início da etapa de testes clínicos, marcando um avanço significativo na pesquisa biomédica brasileira.

O momento mais marcante da abertura veio em forma de surpresa. A ex-ginasta olímpica Laís Souza subiu ao palco para homenagear Tatiana Sampaio. Após mais de uma década sem andar, desde o acidente sofrido em 2014 durante um treino de esqui aéreo, Laís apareceu em público em pé, utilizando um dispositivo de tecnologia assistiva.

Esse foi um dos primeiros momentos públicos em que ela se apresentou nessa condição, tornando-se um símbolo vivo da interseção entre engenharia, tecnologia e superação humana. A cena sintetizou perfeitamente o conceito de Brazilian Engineering: a engenharia como ferramenta de transformação real.

Ao colocar uma pesquisadora no centro desta primeira edição, a VTEX reforça a importância da ciência como pilar estratégico para o desenvolvimento do país. A escolha também evidencia o papel transformador da engenharia e da pesquisa aplicada na construção de soluções que impactam a sociedade.

Sobre a VTEX DAY

O VTEX DAY é o maior evento de digital commerce do mundo e, há mais de 15 anos, se consolida como o principal ponto de encontro do ecossistema de negócios digitais. Realizado ao longo de dois dias, em São Paulo, o evento reúne tecnologia, inovação e networking em escala global. São mais de 26 mil executivos, líderes e formadores de opinião de mais de 25 países, conectados por 160+ horas de conteúdo, 250+ palestrantes especialistas e 220+ marcas patrocinadoras e parceiras que constroem e lideram um mercado que movimenta bilhões.

A Cidade VTEX DAY é um ambiente vivo e pulsante, onde marcas como Adyen, Mercado Livre, PagBank, Kobe, Nubank e Cielo criam experiências, conexões e negócios que impulsionam o futuro do comércio digital.

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