Prefeitura recebeu premiação durante 39º Congresso do Cosems-SP, na sexta-feira (10); Essa foi a segunda vez consecutiva que município é premiado no evento

A Prefeitura de Hortolândia foi premiada pelo trabalho na linha de cuidado de materno infantil. A premiação aconteceu no encerramento do 39º Congresso do Cosems-SP (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), em Santos, na sexta-feira (10).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Hortolândia foi um dos municípios reconhecidos por realizar experiências exitosas no sistema público de saúde. A Prefeitura foi premiada na categoria RRAS (Redes Regionais de Atenção à Saúde). Foram inscritos na categoria trabalhos de 1.800 municípios paulistas. A secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, participou da cerimônia para receber o prêmio.

No total, o município inscreveu 18 trabalhos. Durante o congresso, os trabalhos foram exibidos em monitores instalados no pavilhão onde o evento foi realizado. Além da premiação, o congresso teve programação de palestras, oficinas e rodas de conversas e área expositiva. Neste ano, o tema do evento foi “O SUS (Sistema Único de Saúde) e o Envelhecer: estratégia para uma longevidade digna e com equidade”.

“O congresso premiou experiências exitosas que podem ser replicadas por outros municípios. Vale destacar que esse foi o segundo ano consecutivo que Hortolândia foi premiada no congresso do Cosems-SP. O trabalho na linha de cuidado materno infantil desenvolvido em nossa rede municipal de saúde vai de encontro à política da Administração Municipal de cuidar das pessoas”, destaca a secretária adjunta.

“A linha de cuidado materno infantil é um conjunto de ações que visam garantir o acesso e a atenção integral à saúde da mulher durante a gestação, o parto e o puerpério, e à criança até os dois anos de idade, dentro da rede de Atenção à Saúde”,explica a moderadora do trabalho, enfermeira Elisângela Chamone de Oliveira.

Outro prêmio de Hortolândia

Na edição do ano passado do congresso, Hortolândia conquistou menção honrosa pelo trabalho desenvolvido no Ambulatório Trans.