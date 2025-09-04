Americana: em 2 anos, nova base do Serviço 192 tem 21 mil atendimentos

O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 192 de Americana completou, na terça-feira (2), dois anos da entrega de sua nova base, consolidado como referência no atendimento de urgências e emergências no município. Desde a inauguração do novo espaço, foram realizados 21.395 atendimentos, conforme dados contabilizados até julho.

O atendimento funciona 24 horas por dia, com três viaturas de Suporte Básico de Vida e uma equipe de 33 profissionais, composta por 8 enfermeiros, 13 técnicos de enfermagem, 2 serventes e 10 motoristas, todos capacitados para atuar em diferentes situações de urgência e emergência.

As obras de modernização do prédio incluíram muro perimetral, revisão do telhado e da rede elétrica, troca de piso, portas e luminárias, instalação de ar-condicionado, pintura completa, espaço para higienização das ambulâncias, melhorias externas e nova identidade visual, além de novos mobiliários e um aparelho de PABX.

“Essas reformas representaram um investimento essencial para dar melhores condições de trabalho às equipes e, principalmente, garantir mais qualidade no atendimento à população. O 192 é uma porta de entrada fundamental do sistema de urgência e emergência, e ver esse serviço fortalecido é uma conquista para o município”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“O trabalho desenvolvido pelo 192 é, muitas vezes, o primeiro contato do paciente em situações críticas de saúde. Ter uma estrutura adequada e moderna faz toda a diferença para que a equipe possa agir com eficiência, rapidez e segurança. Essa melhoria reflete diretamente no cuidado prestado à comunidade”, destacou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

A entrega da nova base, em 2023, contou com a presença de Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, à época ministro das Relações Institucionais. O investimento foi de R$ 640.642,80, sendo R$ 249.077,00 provenientes de emendas parlamentares de Padilha e R$ 391.565,80 de contrapartida do município. A tramitação foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Estrutura e atuação

O serviço é gratuito e acessado pelo número 192, por meio de uma central de urgência que orienta solicitantes e envia ambulâncias para casos clínicos, traumáticos, obstétricos e psiquiátricos. A base conta com central de regulação, área de descanso, setor administrativo e apoio logístico. A comunicação com as equipes móveis é feita via rádio e sistema digital, garantindo resposta rápida.

O 192 atua de forma alinhada com o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com as UPAs Dona Rosa e São José e o PA do Antônio Zanaga, além do Corpo de Bombeiros, assegurando maior integração na rede de urgência.

No dia 6 de junho deste ano, o prefeito Chico Sardelli entregou quatro novas ambulâncias ao serviço, adquiridas por contrato de locação para substituir viaturas antigas. O objetivo é ampliar a eficiência operacional e reduzir custos de manutenção, com investimento anual de R$ 687.999,84 para as quatro unidades.

Americana também se prepara para a implantação do SAMU, que trará novos avanços na regulação médica, integração dos serviços e maior eficiência no atendimento à população, fortalecendo a rede de atenção às urgências.

O Serviço Pré-Hospitalar 192 está localizado na Rua Almeida Pioli (travessa com Rua Cuiabá), Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

