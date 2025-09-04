Prefeitura de Americana celebra três anos do Bosque Inclusivo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, participou, no sábado (30), da celebração dos três anos de implantação do Bosque Inclusivo, localizado em área pública na Rua Xingu, na região do Jardim São Roque.

O projeto, idealizado pelo Rotary e Rotaract Club de Americana-Ação, é realizado em parceria com a Prefeitura, Instituto Pernas da Alegria, Gruma, Casa da Criança Juriti, Escola Estadual Marcelino Tombi, Comissão de Meio Ambiente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), entre outros apoiadores.

“São três anos de história de um espaço que nasceu de um sonho do Rotary em oferecer mais acessibilidade, contato com a natureza e qualidade de vida para pessoas com deficiência e toda a comunidade. Construímos juntos um lugar de respeito, cuidado e amor”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A comemoração contou com a presença do secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, da diretora da Casa da Criança Juriti, Milene Cristine Gobbo Barreira, da presidente do Rotary-Ação, Silvia Prado, da representante do Instituto Pernas da Alegria, Lilica, de Erika Bodemeier, representando a OAB, entre outros convidados.

