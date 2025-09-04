DAE de Americana implanta rede de água e esgoto no Parque Universitário

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou na segunda-feira (1º) a implantação de uma nova rede de água e esgoto na Rua Rio Claro, no trecho entre as ruas Professora Fanny Olivieri e Artur Nogueira, no Parque Universitário.

O superintendente da autarquia, Marcos Morelli, destacou a relevância da obra. “A expansão das redes proporcionará a melhoria dos sistemas de abastecimento de água e da rede de esgoto, promovendo o desenvolvimento na região do Parque Universitário”, disse.

A intervenção prevê a instalação de aproximadamente 350 metros de rede de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com tubulação de 63 milímetros. A previsão é de conclusão em até 10 dias, dependendo das condições climáticas.

