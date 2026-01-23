Americana orienta sobre descarte correto de resíduos em ecopontos e PEVs

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), orienta a população a respeito do descarte correto de resíduos, detalhando quais materiais devem ser destinados aos ecopontos e aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária). O trabalho de conscientização visa evitar o descarte irregular em áreas públicas e contribuir para a limpeza urbana, a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade.

Americana possui nove ecopontos em diversas regiões, onde podem ser descartados resíduos de construção civil (entulho, tijolo, restos de azulejos), resíduos volumosos (mesa, cadeiras, sofá, guarda-roupa, colchão e madeiras), podas de árvore e pneus. O limite de recebimento diário é de 1 m³ (metro cúbico) por pessoa.

Não podem ser descartados nos ecopontos: lixo domiciliar, lixo industrial, lixo hospitalar, lixo eletrônico (pilhas e baterias), equipamentos eletroeletrônicos, tintas, produtos químicos, gesso, lâmpadas, animais mortos e outros itens que não se enquadrem nas categorias permitidas.

Ecopontos

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

– Jardim dos Lírios: Rua das Seriemas, 550

– Jardim da Mata: Rua dos Pinhais, 61

– Jardim Bertoni: Avenida Roma, 4.483

– Antônio Zanaga: Avenida do Rayon Viscose, 209

– Jardim da Paz: Rua Estevão Carlos Vicentini, 175

– Catharina Zanaga: Avenida Carmine Feola, 1.327

– Nova Carioba: Rua José Nicoletti, 110

– Guanabara: Rua do Castelo, 225

– Parque Universitário: Rua Rio Claro, 2.250 (em obras para abertura)

PEVs

Já os 14 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) são contêineres instalados em locais públicos de fácil acesso, destinados exclusivamente para o descarte de materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro, alumínio, ferro, garrafas pet, embalagens e outros descartáveis, que são encaminhados à cooperativa Cooperlírios.

Atualmente, os PEVs são encontrados nos bairros Parque Universitário, Jardim Ipiranga, Parque Residencial Nardini, Jardim São Paulo, Vila Dainese, Vila Jones, São Domingos, Morada do Sol, Jardim Lizandra, Residencial Jaguari, Jardim Progresso, Vila Helena, Antônio Zanaga e Vila Riviera.

Para o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a colaboração da população é fundamental para manter a cidade organizada. “A infraestrutura disponibilizada pelo município possibilita a segregação e a destinação adequada de diferentes tipologias de resíduos, contribuindo para a redução de pontos de descarte irregular. A utilização dos ecopontos e dos Pontos de Entrega Voluntária promove a racionalização do fluxo de coleta e o aprimoramento do sistema de reciclagem. Trata-se de um processo contínuo, que demanda atuação permanente da administração pública e a corresponsabilidade da população”, afirmou.

A Prefeitura de Americana reafirma o seu compromisso com a gestão adequada dos resíduos sólidos e reforça que a participação da população é essencial para manter os espaços públicos preservados, reduzir impactos ambientais e promover mais qualidade de vida em toda a cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP