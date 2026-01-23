A saída de Henri Castelli do Big Brother Brasil BBB 26 por motivos de saúde não é um caso isolado na história dos realities de confinamento no Brasil. Ao longo dos últimos anos, participantes de diferentes programas precisaram deixar o jogo após apresentarem quadros médicos considerados graves. Em maio de 2024, a apresentadora Ana Paula Oliveira deixou um reality show após sofrer um princípio de infarto durante o confinamento. Agora, ao comentar o caso de Castelli, ela estabelece um paralelo entre as duas experiências e fala sobre os impactos físicos e emocionais da pressão do jogo.

Na época em que precisou deixar o programa, Ana Paula contou que começou a se sentir mal ainda durante o confinamento e que o quadro se agravou rapidamente. Segundo a apresentadora, ela sentiu dores intensas no peito, falta de ar e chegou a desmaiar, o que levou a produção a acionar atendimento médico. A partir daquele momento, a decisão de sair deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade. “Eu achei que estava infartando. Quando acordei, os médicos foram muito claros: continuar ali poderia custar a minha vida”, relatou.

Ao falar sobre a saída de Henri Castelli do BBB 26, Ana Paula afirma que passou a enxergar o confinamento de realities de outra forma. Para ela, a pressão constante do jogo pode funcionar como um gatilho para problemas de saúde que muitas vezes não aparecem nos exames realizados antes da entrada no programa. “Você entra achando que está 100%, faz bateria de exames, acredita que está tudo sob controle. Lá dentro, com o estresse, a falta de descanso e a pressão emocional, o corpo reage”, afirmou.

A apresentadora explica que o confinamento acaba revelando limites físicos e emocionais que a pessoa desconhecia. “É ali que você descobre coisas sobre a sua saúde que não tinha como prever”, disse. Segundo ela, a experiência deixou marcas que se estendem para além do período do jogo.

Ana Paula contou ainda que, desde o episódio, segue monitorando a própria saúde de forma contínua. “Assim como o Henri, eu precisei sair por saúde e sigo em acompanhamento até hoje por causa da pressão do jogo. Foi um alerta que não acabou quando o programa terminou”, afirmou.

Atualmente, Ana Paula Oliveira apresenta o programa Beleza Extrema, exibido pela Band Triângulo. Ao refletir sobre a experiência sob a ótica da saúde, ela diz que o confinamento mudou a forma como enxerga o próprio corpo e seus limites. “Hoje eu entendo que não existe exposição ou desempenho que justifique ignorar os sinais do corpo”, concluiu.