Chá das Princesas retorna ao Tivoli Shopping em nova edição neste sábado

Atração é repleta de encantamento e diversão e proporciona uma experiência imersiva nas histórias mais amadas pelas crianças

O Tivoli recebe a partir deste sábado, dia 24, uma de suas atrações infantis mais queridas: o Chá das Princesas. Sucesso de público, o evento retorna ao shopping a partir deste mês de janeiro oferecendo momentos de magia e encantamento para toda a família.

O Chá das Princesas é uma experiência imersiva inspirada nos contos de fadas mais amados pelas crianças, proporcionando momentos únicos e inesquecíveis. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de viver, de fato, um dia de princesa e príncipe, em um ambiente temático cuidadosamente preparado.

No cenário encantado, as princesas Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela apresentam um show musical especial, interagem com as crianças e conduzem a tão aguardada cerimônia de coroação.

“Trazer essa experiência novamente, agora em janeiro, é uma forma de ampliar as opções de lazer e proporcionar momentos mágicos para as crianças e suas famílias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Assim como na última edição – realizada em outubro -, a atração conta com uma loja de souvenirs e uma sessão de fotos exclusivas com as personagens, garantindo que as crianças possam eternizar o momento ao lado de suas princesas favoritas.

A atração, que tem duração de 60 minutos, acontece sempre aos sábados e domingos, com sessões às 14h, 16h e 18h, em um espaço montado especialmente ao lado da loja CVC.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial www.chadasprincesasoficial.com.br.

📌 Serviço

Chá das Princesas

📅 Dias 24, 25 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026 (atração acontece sempre aos sábados e domingos)

⏰ Às 14h, 16h e 18h.

📍 Ao lado da loja CVC | Tivoli Shopping

