Roberta Lima quer recolhimento de animais de grande porte soltos em Americana

Leia + sobre política regional

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura adquira equipamentos ou contrate uma empresa especializada no recolhimento de animais de grande porte soltos em ruas e avenidas do município.

No documento, a parlamentar afirma que a presença de animais de grande porte soltos em vias públicas representa sério risco à segurança viária, podendo ocasionar acidentes graves, com danos materiais, ferimentos e até mortes. Além disso, de acordo com a autora, essa situação também expõe os próprios animais a sofrimento, ferimentos e risco de morte, configurando um problema de ordem pública, segurança e bem-estar animal.

“Atualmente, o município não dispõe de equipamentos apropriados para o manejo, recolhimento e transporte desses animais, o que dificulta a atuação eficiente do poder público diante das ocorrências registradas, gerando vulnerabilidade à população e possíveis responsabilidades ao município”, defende Roberta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (27) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP