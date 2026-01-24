Prefeito de Bárbara fez visita guiada à nova represa e falou da importância da obra

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta terça-feira (20) representantes do Ministério Público e da equipe técnica do Consórcio PCJ para uma visita guiada à nova Represa Parque das Águas. Durante a visita, o prefeito apresentou aos participantes as estruturas da represa, detalhando o funcionamento do sistema e a importância da obra para o presente e o futuro da cidade.

Participaram da visita a promotora de Justiça Alexandra Faccioli Martins, do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), o secretário-executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahoz, e integrantes da equipe técnica e administrativa da entidade.

Também acompanharam a visita o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Jr., e a chefe de Gabinete do prefeito, Patrícia Marques De Martino.

Piovezan preside PCJ

“Receber o Ministério Público e o Consórcio PCJ na Represa Parque das Águas é motivo de grande satisfação. Essa obra teve uma grande participação do Gaema, em especial, da doutora Alexandra, que teve a sensibilidade de direcionar o recurso de uma multa ambiental de uma empresa para que se revertesse em uma ação pela água da nossa cidade”, agradeceu o prefeito Rafael Piovezan, que é o atual presidente do Consórcio PCJ.

Abastecimento

“Diante do contexto de mudanças climáticas e da necessidade de garantirmos os usos prioritários da água, especialmente o abastecimento público aliado aos múltiplos usos, projetos com esse olhar para o futuro são sempre muito bem-vindos. Trata-se de um trabalho conjunto, no qual o Ministério Público atua justamente com o propósito de auxiliar e apoiar iniciativas ambientais responsáveis, que têm relevância não apenas local, mas regional”, afirmou a promotora Alexandra Faccioli.

Durante o percurso pela represa, o prefeito destacou os investimentos realizados, as soluções de engenharia adotadas e o impacto positivo da obra na garantia do abastecimento de água em Santa Bárbara d’Oeste.

Inaugurada em dezembro, a Represa Parque das Águas representa um avanço histórico para o município, ampliando em 25% a capacidade de armazenamento de água e assegurando abastecimento para os próximos 50 anos.

Com investimento total de R$ 15 milhões em recursos próprios do DAE, a represa possui estrutura moderna, com barramento de aproximadamente 300 metros de comprimento e 7 metros de altura, permitindo o armazenamento de mais de 3 bilhões de litros de água. Somada às represas do Areia Branca e São Luiz, Santa Bárbara d’Oeste passa a contar com um volume total de 12 bilhões de litros de água armazenada.