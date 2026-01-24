O vereador Juninho Dias reuniu-se com o prefeito Chico Sardelli na manhã desta sexta-feira (23), em um encontro que marcou não apenas a cobrança por melhorias na cidade, mas também a consolidação da parceria para este ano. Durante a agenda no gabinete, Juninho foi direto ao apresentar um pacote de reivindicações urgentes para regiões estratégicas, incluindo o Pós-Anhanguera e áreas periféricas da cidade.

Juninho reforçou que seu mandato mantém uma postura firme de fiscalização, relembrando sua recente vistoria no Hospital Municipal, mas pontuou que a construção e o diálogo conjuntos são o caminho para a execução.

Fala Juninho Dias

“O melhor de tudo é ter uma grande parceria com o prefeito. O vereador não executa, quem executa é o nosso prefeito. Sei que é uma luta árdua, mas o Chico tem coragem de bater de frente para melhorar cada vez mais”, afirmou Juninho, sinalizando a união de forças para os próximos desafios.

O prefeito Chico Sardelli recebeu as demandas e validou a importância de Juninho Dias no cenário municipal. Ele elogiou a trajetória de três mandatos do vereador e a capacidade de articular interesses da comunidade. “Acompanho o seu trabalho. É um mandato profícuo, bom, que atende à comunidade. Que você possa produzir e fiscalizar cada vez mais”, disse Chico, selando o compromisso de trabalhar as pautas apresentadas.

A reunião desta sexta-feira confirma que, além de buscar soluções imediatas para os bairros, Juninho Dias e Chico Sardelli caminham lado a lado em um projeto sólido de continuidade e desenvolvimento para Americana.