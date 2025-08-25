Americana: população convidada para as Pré-Conferências de Saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde (Comsaude), convida a população a participar das etapas preparatórias da 11ª Conferência Municipal de Saúde.

As Pré-Conferências Municipais de Saúde acontecem em quatro regiões da cidade, a partir da próxima semana, reunindo moradores para levantar demandas e sugestões que irão compor os debates da conferência principal. Os encontros serão realizados das 18h30 às 21h30, nas seguintes datas e locais:

– Região do Parque Gramado – 26/08 (terça-feira), no CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira (Rua Humberto Polo, 200 – São Jerônimo).

– Região da Vila Mathiensen – 28/08 (quinta-feira), no CIEP Prof. Octávio Cesar Borghi (Rua das Hortências, 1555 – Cidade Jardim).

– Região da Praia Azul – 02/09 (terça-feira), no CIEP Prof. Milton Santos (Rua Felício Zamperlim, 200 – Pq. Dom Pedro I).

– Região do Antônio Zanaga – 04/09 (quinta-feira), no CIEP Profª Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105 – Antônio Zanaga I).

11ª Conferência Municipal

A 11ª Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 27 de setembro, das 7h30 às 14h30, na Faculdade de Americana (FAM), Auditório Jamil Salomão (Av. Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene). O tema desta edição é “Cuidar, Inovar e Incluir: Fortalecendo o SUS Municipal para o Futuro”.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Messias Jose Celestino de Carvalho, afirma que a conferência é um momento crucial para a construção de um sistema de saúde mais próximo da comunidade. “Queremos ouvir cada cidadão, cada representante de bairro, cada profissional. É no diálogo com a população que conseguimos planejar um SUS municipal que atenda de forma justa e inovadora às demandas da nossa cidade”, disse.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reforça a importância da mobilização popular. “As decisões que saem da conferência impactam diretamente a vida das pessoas. Participar é exercer a cidadania e garantir que a saúde seja pensada para todos e com todos”, declarou.

As inscrições estão abertas on-line (saudeamericana.com.br/v2/conferencia), por e-mail ([email protected]) ou presencialmente no Conselho Municipal de Saúde (Rua Anhanguera, 80 – Centro), das 8h às 16h, telefone: (19) 3462-5456.

