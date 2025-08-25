Radares vão chegando, mais 28 e novas placas

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) coloca em operação, a partir da zero hora desta terça-feira (26), mais 28 radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. Com os 84 já em funcionamento, o Estado passa a contar com 112 equipamentos ativos. A lista completa pode ser acessada no site do DER-SP.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.



Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares simboliza o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar a mensagem de que toda vida importa, buscando aproximar-se da meta de zerar acidentes nas rodovias do Estado”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, assim que concluídos todos os testes.

Lista dos 28 novos radares:

Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade (km/h)

CGR 1 SPA 066/300 001,000 Sul Jundiaí 60/60

CGR 1 SPA 082/330 001,652 Leste Valinhos 60/60

CGR 1 SPA 109/008 002,950 Leste/Oeste Pedra Bela 60/60

CGR 1 SPA 115/330 002,500 Oeste Sumaré 70/70

CGR 1 SPA 135/065 000,656 Norte Campinas 60/60

CGR 1 SP 008 119,030 Norte/Sul Pinhalzinho 60/60

CGR 1 SP 332 074,163 Norte/Sul Jundiaí 60/60

CGR 1 SP 354 058,072 Norte/Sul Campo Limpo Paulista 60/60

CGR 1 SP 354 067,300 Norte/Sul Jarinu 60/60

CGR 1 SP 354 075,480 Norte/Sul Jarinu 60/60

CGR 1 SP 360 106,250 Norte/Sul Morungaba 60/60

CGR 2 SP 097 010,200 Norte/Sul Porto Feliz 60/60

CGR 2 SP 141 000,800 Norte/Sul Capela do Alto 60/60

CGR 2 SP 157 051,450 Norte/Sul Guareí 60/60

CGR 2 SP 181 002,450 Norte/Sul Capão Bonito 60/60

CGR 2 SP 181 006,800 Norte/Sul Ribeirão Grande 60/60

CGR 2 SP 268 125,650 Leste/Oeste Capela do Alto 60/60

CGR 2 SP 268 127,150 Leste/Oeste Capela do Alto 60/60

CGR 2 SP 270 197,100 Leste Angatuba 60/60

CGR 2 SPA 103/079 005,800 Norte Votorantim 50/50

CGR 9 SP 320 516,411 Leste/Oeste Votuporanga 110/90

CGR 9 SP 320 556,895 Leste Fernandópolis 110/90

CGR 9 SP 320 578,079 Leste/Oeste Jales 110/90

CGR 9 SP 320 625,405 Leste Santa Fé do Sul 110/90

CGR 9 SP 461 125,784 Norte/Sul Votuporanga 80/80

CGR 11 SP 463 044,050 Norte/Sul Araçatuba 90/90

CGR 11 SPA 018/461 008,500 Leste Araçatuba 60/60

CGR 11 SPI 486/300 006,000 Leste/Oeste Penápolis 60/60

