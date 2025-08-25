Procon Americana registra mais de 5 mil atendimentos no 1º semestre

O Procon de Americana divulgou nesta sexta-feira (22) o balanço de atendimentos realizados entre janeiro e julho de 2025. No período, foram registrados 5.271 atendimentos, com média de 753 assistências mensais e 200 audiências.

Os problemas com serviços financeiros lideraram o ranking das principais reclamações, seguidos por questões relacionadas a serviços essenciais e produtos.

O diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, destacou o trabalho do órgão municipal. “Os dados revelam que os consumidores estão ficando mais conscientes dos seus direitos e procuraram o órgão de Defesa do Consumidor para garantir que eles sejam respeitados. Nossa equipe trabalhou durante os seis primeiros meses para melhorar seus processos e conseguir melhores resultados. Os índices refletem que estamos no caminho certo”, disse.

O atendimento ao público pode ser feito pelo e-mail [email protected], pelo telefone (19) 3475-9008 ou presencialmente na Avenida Brasil, nº 85, Centro – no térreo do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

