Desde o início deste ano, a Secretaria de Administração de Americana investiu no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal e realizou a convocação de 674 aprovados em concurso público. No mesmo período de 2024, foram chamadas 334 pessoas.

As secretarias de Educação e de Saúde foram as que mais receberam novos servidores em 2025, sendo 168 efetivos na Educação e 141 na Saúde. Os demais setores também tiveram reforços, como Esportes, Meio Ambiente e Cultura e Turismo, de acordo com as necessidades das pastas.

Novo concurso em Americana

O atual concurso público foi prorrogado por mais dois anos, com vigência até o primeiro semestre de 2027.

Os números mostram que a administração municipal reforçou o quadro de funcionários, priorizando contratações técnicas e oferecendo estabilidade profissional e segurança financeira aos servidores.

“O concurso é uma forma de inclusão justa e transparente no serviço público, selecionando candidatos com base no mérito e na competência. É importante ressaltar que foram 674 convocados, sendo 471 contratados, em razão da desistência de alguns candidatos. Desses contratados, grande parte foi para suprir casos de substituição de servidores por motivos de aposentadoria, rescisão, entre outros”, avaliou o secretário de Administração de Americana, Eduardo Flores.

