Levantamento do Datafolha revelou a polarização política que domina os brasileiros: 74% dos eleitores identificam-se como petistas ou bolsonaristas, sendo 40% simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT), representado pelo presidente Lula, e 34% adeptos ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os entrevistados, consultados entre 2 e 4 de dezembro, 18% posicionam-se como neutros, 6% não apoiam ambos os políticos e 1% não soube responder. O Datafolha consultou 2.002 pessoas a partir dos 16 anos, em 113 municípios. A margem de erro dos dados é de dois pontos percentuais.

Petista mais pobre e feminino

Recortes regionais, de religião, monetários e de gênero ilustraram os perfis de cada posicionamento político. Conforme os dados, o petismo é maioria entre as mulheres (42%), aposentados (45%), católicos (48%), na região Nordeste (49%) e nos indivíduos que apresentaram escolaridade até o ensino fundamental (52%).

Bolsonarismo de ‘empresários’

Já o bolsonarismo prevalece entre os homens (37%), empresários (41%), evangélicos (47%), na região Sul (41%) e os que ganham de 5 a 10 salários mínimos (42%).

