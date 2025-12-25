Dormitórios: como sair do básico na composição do décor
Dormitórios: como sair do básico na composição do décor
Para a arquiteta Ana Rozenblit, cada projeto de quarto deve exaltar as características do
morador, podendo, inclusive, destacar um ‘que’ de ousadia na sua composição
All gray: destacando a predileção do casal de moradores, neste dormitório a arquiteta Ana Rozenblit incorporou a paleta de cinza também por aqui, já que todo o apartamento evoca essa atmosfera | Projeto: Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes
O projeto de arquitetura de interiores de um dormitório vai muito além de camas e cabeceiras estilosas. Há muito tempo o ambiente deixou de lado um padrão linear para materializar o estilo e as preferências dos moradores – ainda que, para muitos, essa premissa signifique fugir do óbvio.
“Essa mudança de olhar tem guiado projetos contemporâneos e inspirado soluções que equilibram estética e funcionalidade“, manifesta a arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior, que defende um olhar multifacetado para cômodo. “É no dormitório que os moradores expressam seu modo de vida de maneira ainda mais íntima e profunda“, complementa ela, dizendo que o papel do profissional é, justamente, traduzir essa essência para o projeto.
Mas o que significa sair do senso comum? Separamos alguns destaques dentro do trabalho realizado pela Spaço Interior.
Sala de banho integrada ao quarto
Quando pensamos em uma suíte, logo a mente nos remete a dois ambientes conectados, porém com suas ‘divisões’. Mas, neste apartamento, não foi bem assim que aconteceu: a arquiteta Ana Rozenblit explorou um ‘inusitado’ que fez todo sentido.
Diretamente do 47º andar de um suntuoso prédio de São Paulo, com vista para a Ponte Estaiada, um dos cartões-postais da cidade, ela combinou banheira de imersão e um generoso box ao lado da cama. “Com a serralheria até o teto, o morador tem um clima de sauna em casa“, acrescenta a profissional.
|
Ampla luz natural e a intimidade preservada duplamente: tanto pelo andar onde está o imóvel, quanto pelas cortinas e persianas propostas pela Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes
“O luxo é justamente o de poder usufruir do dormitório com essa vista panorâmica“, relata satisfeitíssima a arquiteta. Para tanto, ela criou um leve desnível entre o espaço de banho e a cama, resguardando a questão de molhar o quarto depois de sair dos momentos de relaxamento.
Mas onde estão a bancada com cuba e a bacia sanitária? Com a devida privacidade, foram posicionados bem ao lado, entregando o mesmo conforto.
Com o charme das boiseries
Com paleta clara que se sobressai na composição da decoração, o dormitório tem a expressão das cores mais fortes no enxoval e no tapete | Projeto: Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes
O título ressalta a estética das boiseries que adornam a parede lateral do dormitório, mas a verdade é que esse projeto executado pela arquiteta Ana Rozenblit entrega muito mais. A começar pelo design sofisticado da cama – um modelo mais baixo que evidencia a madeira no entorno da cabeceira, acompanhada pela palhinha.
Para completar, os móveis laterais também entram no contexto com suas formas curvas e a tonalidade que acompanha a base predominante do projeto, incluindo a marcenaria planejada do closet, com suas portas de correr, que se diferenciam pela originalidade dos desenhos quadrados que se sintonizam com a essência do décor.
O aconchego das camas estofadas
Como uma peça contínua, a cama estofada eleita pela Spaço Interior apresenta uma altura
mais baixa que se completou com as dimensões do colchão | Fotos: Rafael Renzo
Com seu visual contemporâneo, as camas estofadas valorizam o projeto do dormitório por diversas razões. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, diz respeito ao conforto que elas inspiram. “Sua forma é como um abraço“, diz a profissional referindo-se ao modelo que escolheu para esse dormitório.
A peça atuou como um eixo que preencheu o décor, entregou amplitude e uma aura ainda mais receptiva para o casal.
O luxo que se revela nos detalhes
Sonho de muitas moradoras, a penteadeira já passou de um lugar improvisado para uma área dedicada ao autocuidado | Projeto: Spaço Interior | Foto: Kadu Lopes
A referência do quiet luxury é um dos pontos evidenciados no décor deste dormitório. Sem ostentações, a combinação entre os materiais e as cores – rosa, cinza e o amadeirado claro – demarcam a natureza do projeto criado por Ana Rozenblit, da Spaço Interior. Com vista para a sacada, a referência orgânica se evidencia na penteadeira da moradora.
Presente há mais de duas décadas no mercado de arquitetura e decoração, a Spaço Interior Arquitetura tem no comando a arquiteta Ana Rozenblit. O escritório realiza dezenas de projetos por ano, que vão desde pequenas reformas até casas completas. As maiores inspirações da arquiteta vêm dos desafios propostos em cada obra. Sempre atenta às novidades do mercado e às necessidades do cliente, desenvolve soluções criativas e inusitadas para imóveis dos mais variados tamanhos.
