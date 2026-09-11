Americana promove oficina de revisão do Plano Diretor de Turismo (PDTUR)

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), promove, na próxima quinta-feira (17), a oficina de revisão do Plano Diretor de Turismo (PDTUR). A atividade é aberta a todos os cidadãos e ocorre das 8h30 às 11h no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

Empresários, estudantes e profissionais das áreas de turismo, hotelaria, gastronomia, serviços e outras estão convidados a participarem ativamente da oficina, que vai apontar as vocações para o setor e apoiar o desenvolvimento do turismo de Americana.

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O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destaca a relevância da colaboração do público na construção do novo documento. “Americana tem uma vocação nata para o turismo de negócios e eventos, que gera emprego e movimenta nossa economia. Agora, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi quer ouvir a sociedade civil para planejar o desenvolvimento sustentável de nossa cidade”, afirma.

Serviço:

Oficina de revisão do Plano Diretor de Turismo (PDTUR)

Data: 17 de setembro 2026

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Auditório do CCL – Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo

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