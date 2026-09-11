Veiling Holambra destaca plantas que purificam o ar nos ambientes internos

Pesquisas indicam que cada vez mais as plantas podem desempenhar um papel importante na criação de ambientes mais agradáveis, confortáveis e conectados à natureza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

De olho nessa tendência e na oportunidade de negócios para o mercado de flores e plantas, a 32ª edição do Veiling Market, da Cooperativa Veiling Holambra (dia 11/09, das 8h às 14h), dará destaque ao conceito “Plante ar puro”, inspirado no Air So Pure, iniciativa que já é sucesso na Holanda. A proposta visa reforçar a divulgação das espécies reconhecidas por sua contribuição para a qualidade do ar em ambientes internos e pela capacidade de criar espaços associados a bem-estar, saúde e produtividade.

Entre elas estão plantas bem populares, como a samambaia, espada-de-são-jorge (sansevieria), lírio-da-paz, antúrio, azaleia, palmeiras, areca-bambu, dracena, fícus-elástica, ffilodendro, peperômia, aglaonema e schefflera. No evento, elas estarão em um ambiente cenográfico, dentro de uma espécie de bolha inflável, na qual os visitantes poderão “vivenciar um ambiente de ar puro”.

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“Associar as espécies de plantas aos benefícios que elas trazem para o consumidor amplia as possibilidades de venda e cria novas formas de apresentar esses produtos. A proposta “Plante ar Puro” aproveita o período de renovação proposto pela Primavera como uma oportunidade comercial para renovar os jardins, trazer mais verde para os ambientes e estimular escolhas que combinem beleza, natureza e qualidade de vida”, explica Thamara D´Angieri, gerente de Marketing e Produto da CVH.

O evento Veiling Market reúne produtores, floristas, paisagistas, decoradores, floriculturas, garden centers, supermercados, distribuidores e outros profissionais da cadeia de flores e plantas ornamentais. A feira apresenta novidades, tendências e oportunidades de negócios para o segundo semestre de 2026, período que concentra importantes datas comerciais, como Primavera, Finados, Natal e Réveillon.

Além da função ornamental, as plantas podem contribuir para tornar os ambientes mais saudáveis e confortáveis. Estudos sobre vegetação em ambientes internos apontam benefícios relacionados à percepção de bem-estar, redução do estresse e concentração. Para o mercado, a tendência representa uma oportunidade de apresentar as plantas não apenas como itens de decoração, mas como elementos capazes de agregar valor aos projetos de paisagismo e interiores.

Estudos

Um dos mais importantes estudos sobre o potencial de plantas ornamentais para ajudar a reduzir determinados poluentes presentes em ambientes fechados foi realizado pela NASA, é conhecido como Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement (“Plantas Paisagísticas Internas para Redução da Poluição do Ar Interno”) e foi publicado em 1989.

A pesquisa avaliou não apenas as folhas, mas também as raízes, o solo e os microrganismos associados às plantas, considerados importantes no processo de remoção e transformação de compostos presentes no ar. O trabalho também explorou um sistema que combinava plantas e carvão ativado para filtrar o ar.

A pesquisa é uma referência histórica importante para o conceito de plantas como parte de estratégias de melhoria da qualidade do ar interno, embora os resultados não devam ser interpretados como prova de que plantas domésticas, sozinhas, conseguem purificar significativamente o ar de uma casa ou substituir a ventilação e sistemas convencionais de filtragem.

Plantas que ajudam a “plantar ar puro”

Aglaonema – É associada à purificação do ar, especialmente pela capacidade de contribuir para a remoção de compostos como o benzeno, presente em ambientes urbanos e que pode ser liberado durante a evaporação da gasolina. Também é relacionada à retenção de substâncias que podem evaporar de tintas, vernizes, ceras, colas, solventes e produtos de limpeza.

Antúrio – Contribui para a redução do amoníaco presente em produtos de limpeza, sendo uma opção para ambientes onde esses produtos são utilizados com frequência. Também é associado à retenção de substâncias que podem ser liberadas por tintas, vernizes, ceras, colas e solventes. Suas flores coloridas acrescentam ainda forte apelo ornamental.

Areca-bambu – Ação umidificadora, contribuindo para elevar a umidade do ar. Também associada à absorção de determinados gases e substâncias tóxicas presentes em ambientes internos, sendo uma opção especialmente interessante para espaços recém-pintados. Seu porte e volume de folhas fazem dela uma espécie de destaque em projetos de interiores.

Azaleia –Associada à remoção de determinadas substâncias químicas presentes no ar, inclusive aquelas provenientes de móveis fabricados com madeira prensada. Assim como o antúrio, também é relacionada à redução do amoníaco presente em produtos de limpeza. Proporciona intensa floração e renova visualmente os ambientes.

Dracena – Capacidade de remover compostos orgânicos presentes no ar de ambientes fechados, alguns dos quais podem apresentar efeito poluente ou tóxico. Com diferentes formatos e colorações de folhas, adapta-se a diversos projetos de interiores e contribui para a composição estética dos espaços.

Fícus-elástica – Conhecida pelas folhas grandes, espessas e brilhantes, é relacionada à absorção de alguns compostos orgânicos voláteis, como benzeno e formaldeído, além da retenção de material particulado, como poeira suspensa no ar.

Philodendro – Absorção de compostos orgânicos presentes no ar de ambientes fechados e que podem ter efeito poluente ou tóxico. Também contribui para a eliminação de substâncias liberadas por determinados materiais de construção e produtos de limpeza doméstica.

Lírio-da-paz – Absorção de substâncias tóxicas ou potencialmente poluentes presentes em produtos utilizados nos ambientes, como tintas, vernizes e produtos de limpeza. Além da contribuição para a qualidade do ar, suas flores brancas e folhagem verde conferem aspecto elegante aos espaços.

Palmeiras – Diversas espécies são tradicionalmente associadas à absorção de poluentes presentes em ambientes urbanos, inclusive aqueles relacionados à fumaça de veículos e cigarros. Também são importantes elementos de composição paisagística, criando sensação de frescor e proximidade com a natureza.

Peperômias – Suas folhas contribuem para a retenção de partículas de poeira em suspensão no ar. Compactas e disponíveis em diferentes formatos, tamanhos e tonalidades de folhagem, são versáteis para ambientes internos e podem ser utilizadas em composições decorativas.

Samambaias – Absorção de poluentes presentes no ar, inclusive aqueles provenientes da fumaça de veículos e cigarros. Também contribuem para ambientes com maior umidade e têm forte presença ornamental, podendo ser utilizadas em jardins, varandas e interiores.

Sansevieria – Popular espada-de-são-jorge, destaca-se pela resistência e facilidade de cultivo. É associada à purificação do ar e à liberação de oxigênio, sendo tradicionalmente indicada para ambientes internos, inclusive dormitórios. Também é relacionada à absorção de determinadas substâncias tóxicas presentes no ar e à sua capacidade de sobreviver em diferentes condições de luminosidade.

Schefflera – Também conhecida como cheflera, apresenta folhas volumosas e é associada à retenção de partículas de poeira suspensas no ar e de substâncias que podem evaporar de tintas, vernizes, ceras, colas, solventes e produtos de limpeza. Seu porte permite diferentes aplicações em projetos de interiores.

Sobre o Veiling Holambra

O Veiling Holambra é o mais completo centro comercial e logístico de flores e plantas do Brasil, com mais de 180 mil m² de área, sendo referência no mercado nacional. Com 37 anos de história, a cooperativa reúne mais de 470 produtores cooperados e atende mais de mil clientes ativos em todo o território nacional.

Serviço

Veiling Market – 32ª edição

Datas e horários: dia 11/09 (das 8h às 14h)

Local: Cooperativa Veiling Holambra

Endereço: Rodovia SP-107, km 27 – Santo Antônio de Posse (SP)

Inscrições: gratuitas no link www.veiling.com.br/vmkt

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