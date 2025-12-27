Mais de R$ 1,7 milhão em recursos foram disponibilizados para 24 projetos culturais inscritos em edital de chamamento público para a realização e premiação de iniciativas por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em Americana. A cerimônia de assinatura dos termos de execução cultural pelo prefeito Chico Sardelli ocorreu em janeiro, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A Política Nacional Aldir Blanc contemplou Americana com o valor inicial de R$ 1.598.135,13 para o fomento cultural em 2024. O valor foi corrigido com o rendimento de juros, sendo disponibilizado R$ 1.702.326,12 para projetos selecionados por meio dos chamamentos públicos nº 05/2024, 06/2024 e 07/2024 promovidos pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“O fomento a projetos culturais desenvolvidos em Americana dá voz e visibilidade à nossa identidade, trazendo um repertório diverso de linguagens artísticas e contribuindo para a formação de público, que tem a oportunidade de conhecer a produção e os artistas locais. Em 2025, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi fez isso muito bem, por meio das políticas públicas de apoio à produção artística”, avaliou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O edital nº 05/2024 destinou R$ 982.326,12 para 14 projetos, sendo R$ 70.166,15 para cada selecionado: proponente Cicero Ronaldo Ferreira Alencar (projeto Rimas que Unem: Batalha de Rima de Americana), João Raimundo Nalão (“Sensações”), Renata Ferreira Borges (Cine Concerto Anime – Edição Naruto), Caio Villafanha Negro (Nascente Musical), Thiago Burioli (Origens: Instalação permanente de Esculturas), Aline Pereira da Silva (Circulando com Shui: O retorno das Águas), Luiz Carlos Silva de Lima (Carne, suor e sangue),

Fafatta Gianfratti Lorena da Rocha (“Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana: Vozes da Periferia e Lendas do Folclore”), Pietra Borges Saucedo (Kintsugi – cicatrizes: A beleza das cicatrizes da vida), Renata Pereira Calixto (Máscaras Sociais), Reinaldo Ribeiro dos Santos (Vivendo A Capoeira Com Possibilidade de Empoderamento Feminino), Wellington Lucas da Silva (Passos de Respeito), Julio Cesar dos Santos (Arte Por Americana) e Roberta Antonelli Pajaro (Ressonância Urbana).

Os outros dois editais são referentes à Política Nacional de Cultura Viva. O chamamento público nº 06/2024 foi voltado aos Pontos de Cultura com constituição jurídica, bem como para Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos que desenvolvem e articulam atividades culturais. O valor total distribuído foi de R$ 639.996,00 mil, dividido para seis projetos continuados de pontos de cultura: as associações de capoeira Motta e Cultura Afro, Abadá Capoeira Educacional e Cultural de Americana – Abadá Capoeira, Associação do Núcleo Integrado de Esporte Lazer e Cultura (NILEEC), Espaço Cultural Fábrica das Artes de Americana, Estação Quilombo e Paulo Freire.

Já o chamamento público nº 07/2024 foi destinado ao desenvolvimento da

“Rede Municipal de Pontos de Cultura de Americana”

e reconhece projetos, iniciativas, atividades ou ações já realizadas pelos Pontos de Cultura. O valor de R$ 80 mil foi distribuído igualitariamente a quatro proponentes: Coletivo Centro Cultural Candeeiro, Coletivo ABC, Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas e Coletivo Mãos em Ação.

Os proponentes de projetos contemplados estão na etapa de prestação de contas, nos termos da legislação.

