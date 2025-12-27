Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste destribui brinquedos as crianças em maior situacao de vulnerabilidade no município. A campanha denominada Doe um brinquedo e ganhe um sorriso efetuou a acao do dia de Natal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Foi uma manhã muito especial e abençoada!

Vídeo- Guarda distribui presentes em S Bárbara

Arrecadamos 721 brinquedos de meninas, meninos e bebês. Na Sesetran( Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil) os últimos detalhes no caminhão que leva os brinquedos são providenciados. E, após ele é carregado com as caixas de brinquedos pelos patrulheiros que estão no turno.

Caminhão pronto! As viaturas são perfiladas e saem em carreata com destino ao bairro Santa Fé. A carreata segue chamando a atenção do público utilizando os dispositivos sonoros e luminosos das viaturas. O Papai e a Mamãe Noel azul não podiam faltar e participaram distribuindo os brinquedos. E as voluntárias auxiliando na distribuição das balas e pipocas aos moradores do bairro Santa Fé, Nova Conquista.

A ação seguiu ao outro extremo da cidade, o bairro Parque do Lago. Onde finalizamos distribuindo o restante dos brinquedos.

Esta edição foi uma retomada da Campanha Doe um Brinquedo e Ganhe um sorriso que já distribuiu mais de 15 mil brinquedos nos anos anteriores. E havia sido interrompida pela pandemia. A corporação Barbarense tem uma responsabilidade social muito intrínseca de humanidade e carinho com o povo barbarense. E poder estar neste momento do Natal.

Leia Mais notícias da cidade e região