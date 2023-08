Americana. Radares voltam a operar dia 28

Radares voltam a operar dia 28

A Unidade de Transportes e Serviços Urbanos (Utransv) de Americana finalizou os estudos para o funcionamento dos novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade. Os equipamentos das avenidas Unitika e Nicolau João Abdalla, e na Estrada Ivo Macris sofrerão adequações. Os novos radares entram em operação na próxima segunda-feira, 28 de agosto.

Na Avenida Unitika, nos dois sentidos, os radares seguirão instalados no mesmo local, aumentando o limite de velocidade de 50 Km/h para 60 km/h.

Na Avenida Nicolau João Abdalla, os dois radares (um em cada sentido) serão reposicionados, no mesmo trecho da via, e a velocidade será alterada de 50 Km/h para 60 km/h.

Na Estrada Ivo Macris, além da autuação de caminhões acima de três eixos, o equipamento também multará os motoristas que excederem a velocidade de 60 km/h.

Os outros novos pontos de radares não sofrerão alterações, mantendo a velocidade máxima permitida de 50 km/h.

“O objetivo é oferecer maior visibilidade da fiscalização eletrônica aos motoristas, mantendo a segurança da via. Os radares são necessários para coibir o excesso de velocidade, que provoca acidentes. Para se ter ideia, na Nicolau Abdalla, há registros de veículos que passam a 120 km/h, velocidade muito acima do permitido, oferecendo riscos a outros motoristas e pedestres. Nossa intenção é fazer com que os motoristas se conscientizem e respeitem os limites de velocidade das vias, por isso, reforçamos toda a sinalização em torno dos equipamentos, para que fiquem visíveis e os motoristas sigam os limites estabelecidos”, disse o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

As adequações de velocidade e reposicionamento já foram realizadas pela empresa Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, responsável pela instalação dos aparelhos.

Os novos pontos de radares estão localizados nas seguintes vias:

– Avenida Maranhão (Bairro Praia Azul – Dois Sentidos)

– Avenida Unitika (Jardim Helena – Dois Sentidos)

– Estrada Municipal Ivo Macris, 1080 (Dois Sentidos)

– Avenida Brasil, 1910 (Jardim Santo Antônio)

– Avenida Raphael Vitta (Centro – Dois Sentidos)

– Avenida Nicolau João Abdalla (Salto Grande – Dois Sentidos)

– Avenida Abdo Najar (Sentido Rua Dom Pedro II – Vila Santa Catarina)

– Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade (Sentido Avenida Gioconda Cibin – Terramérica)

O radar localizado na Avenida Comendador Thomaz Fortunato (Dois Sentidos – Praia dos Namorados) também será reativado. Ele foi desligado juntamente com os outros mencionados (novos), pois tinha sido realocado. Agora, a fiscalização neste local também voltará.

