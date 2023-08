Um homicídio em Sumaré, ocorrido no último sábado,

tem um vereador da cidade como investigado. O caso é apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, foi baleado e atropelado e foi a óbito no local dos fatos, no bairro Jardim dos Ipês. O investigado pelo crime é o parlamentar Sirineu Araújo, do PL.

Nesta terça-feira, Sirineu se apresentou espontaneamente na delegacia para prestar esclarecimentos e apresentar sua versão dos fatos. Ele alegou legítima defesa. A arma e a caminhonete do vereador foram apreendidas para perícia.

Vídeos rodam nas redes sociais mostrando o crime, a vítima sendo baleada e atropelada. A ação aconteceu em plena luz do dia, com diversas testemunhas.

