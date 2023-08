Novo medicamento da doença de Fabry aprovado nos EUA

Doença de Fabri na pauta

A Food and Drug Administration (FDA), agência de saúde regulatória dos Estados Unidos, e a European Commission, órgão responsável pelo registo, com base na avaliação e recomendação da agência de saúde local (European Medicines Agency/EMA) aprovaram Elfabrio, do grupo biofarmacêutico Chiesi em parceria com a Protalix BioTherapeutics, para o tratamento de pacientes adultos com doença de Fabry.

O medicamento é uma terapia de reposição da enzima alfa-galactosidade A humana produzida através da tecnologia de DNA recombinante em células vegetais. O tratamento foi validado em um programa de desenvolvimento clínico que abrangeu mais de 140 pacientes com até 7,5 anos de tratamento e foi avaliado em pessoas que nunca tinham passado por terapia semelhante e por pacientes já tratados com reposição de enzimas. Também foi realizado um estudo comparativo, que atingiu seu objetivo primário, com a alfapegunigalsidase demonstrando eficácia similar à agalsidase beta no controle do acometimento renal, conforme avaliado pela diminuição estimada da taxa de filtração glomerular (eGFR).

O medicamento será mais uma opção para o tratamento da doença de Fabry, causada por uma mutação no gene responsável por produzir alfa-galactosidase A, enzima que realiza a quebra da gordura globotriaosilceramida (Gb3) acumulada nas células do corpo. A condição, genética e hereditária, pertence ao grupo das doenças lisossômicas de depósito (ocasionadas pela deficiência de determinada enzima)[i]. Devido à mutação no cromossomo X, a enzima alfa-galactosidase A deixa de ser produzida adequadamente ou passa a ser produzida em quantidades insuficientes, levando ao acúmulo de Gb3, afetando, principalmente, vasos sanguíneos, rins, coração e sistema nervoso. Os sintomas variam entre intensos episódios de dor, sensação periférica prejudicada (diminuição ou perda das sensações em partes do corpo) e falência de órgãos-alvo.

Para Giacomo Chiesi, Head da Divisão de Doenças Raras da Chiesi, as pessoas que vivem com essa condição geralmente a encaram como um fardo pesado e ainda lidam com necessidades médicas não atendidas. “Acredito que esse seja um ingrediente vital para trazer inovação para a vida real dos pacientes, proporcionar esperança e disponibilizar soluções definitivas e integradas”, celebra Giacomo.



Por se tratar de uma condição genética ligada ao cromossomo X, a maior parte dos pacientes diagnosticados com doença de Fabry são homens. A doença ocorre em uma a cada 40 mil a 60 mil pessoas do sexo masculino[ii] e seu diagnóstico pode ser demorado por atingir diversos órgãos. De acordo com o Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), o número de pessoas com doença de Fabry no Brasil registradas em um banco de dados internacional até novembro de 2019 era de 294.[iii]

Sobre o Elfabrio (alfapegunigalsidase)

Elfabrio é uma terapia de reposição enzimática PEGilada (TRE) para tratar a doença de Fabry que agora está aprovada na Europa e Estados Unidos. O medicamento ainda não está disponível no Brasil.

Sobre a Chiesi Global Rare Diseases

A Chiesi Global Rare Diseases é uma unidade de negócios do Grupo Chiesi criada para fornecer terapias e soluções inovadoras para pessoas afetadas por doenças raras. Como uma empresa familiar, o Grupo Chiesi se esforça para criar um mundo onde seja comum ter uma terapia para todas as doenças, atuando como uma força para o bem, para a sociedade e para o planeta. O objetivo da unidade Global de Doenças Raras é garantir acesso igualitário para que o maior número possível de pessoas possa ter uma vida mais gratificante. A unidade colabora com a comunidade de doenças raras em todo o mundo.

Sobre o Grupo Chiesi

A Chiesi é um grupo biofarmacêutico internacional focado em pesquisa que desenvolve e comercializa soluções terapêuticas inovadoras em saúde respiratória, doenças raras e cuidados especializados. A missão da empresa é melhorar a qualidade de vida das pessoas, agindo com responsabilidade em benefício da sociedade e do meio ambiente. Ao mudar seu status legal para uma Corporação Beneficente na Itália, nos Estados Unidos e na França, o compromisso da Chiesi de criar valor compartilhado para a sociedade é juridicamente vinculativo e central para a tomada de decisões em toda a empresa. Desde 2019, a Chiesi é certificada B Corp, o que significa que seus esforços de sustentabilidade são medidos e avaliados por elevados padrões globais. A empresa pretende atingir a neutralidade nas emissões de carbono até 2035. Com mais de 85 anos de experiência, a Chiesi está sediada em Parma (Itália), opera em 30 países e conta com mais de seis mil funcionários. O centro de pesquisa e desenvolvimento do Grupo em Parma trabalha ao lado de outras seis unidades na França, Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido e Suécia.

Sobre a Chiesi Brasil

Primeira filial do Grupo fora da Itália, a Chiesi Brasil opera no país desde 1976, onde mantém uma fábrica especializada na produção de medicamentos inalatórios, sólidos e líquidos. A produção abastece o mercado nacional, afiliadas e terceiros. Desde 2011, a Chiesi Brasil mantém parceria com o governo federal, através do Programa Farmácia Popular, beneficiando milhares de brasileiros acometidos de asma. A operação conta com cerca de 400 colaboradores e está entre as 10 maiores do Grupo.

