A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, recebeu da empresa Papirus a doação de 4 mil cartilhas com o tema “Amigos do Meio Ambiente contra a Poluição”, com personagens e atividades sobre a conscientização ambiental. Os exemplares serão utilizados durante as ações educativas promovidas pela Unidade de Educação Ambiental junto à Casa da Agricultura, escolas e eventos.

“Os materiais ilustrativos vão complementar as ações educativas desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente junto aos participantes dos projetos ambientais. Agradecemos a empresa Papirus pela parceria, uma iniciativa que promove o aprendizado, a criatividade e a educação ambiental”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

A cartilha é ilustrada por desenhos da natureza e dos personagens Lixildo, Recicláudio, Polualdo e Sra. Limpilda. As mensagens incentivam a coleta seletiva de materiais recicláveis, o descarte correto de resíduos, a economia dos recursos hídricos, o plantio de árvores, entre outros temas ambientais.