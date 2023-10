Americana sedia pela 1a vez Vestibular da Unicamp

Vestibular acontece nesse domingo no Instituto Educacional de Americana

Em um marco histórico, a tradicional prova do vestibular da Unicamp será realizada em Americana, e o Instituto Educacional de Americana tem a honra de ser o local escolhido para essa importante ocasião.

Esperamos, neste domingo, a presença de mais de 1.300 candidatos vindos de diversas cidades para participar deste momento decisivo em suas jornadas acadêmicas.

“Fazer parte de um evento de tamanha magnitude é extremamente gratificante”, comenta Rodrigo Mendez, coordenador do Ensino Médio no Instituto.

Carla Giatti, diretora pedagógica no Instituto, acrescenta: “Nossa missão primordial sempre foi impulsionar e propagar a educação de excelência. Assim, quando recebemos o convite para sediar o vestibular da Unicamp, a resposta foi imediatamente positiva, alinhada à nossa essência e compromisso com a educação”.

Serviços:

Dia: 29/10/2023

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões e início da prova: 13h

Encerramento da prova: 18h

