Nova Odessa perde 6,44% do número de eleitores e Sumaré ganha 11 mil novos votantes

O número de eleitores no município de Sumaré aumentou em 11.271 desde outubro de 2020 e ultrapassou a marca dos 200 mil em julho deste ano, número necessário para a realização de dois turnos eleitorais.

Aliás, o número de eleitores aptos vem sofrendo um crescimento sólido na cidade, sendo que em janeiro de 2023 eram 198.824 e desde então, até setembro, esse total teve um aumento médio de 300 novos votantes em cada mês. Eram 200.281 em julho, 200.468 em agosto e agora são 200.681.

Sumaré contava com 164 mil eleitores em outubro de 2012. Na mesma época em 2016 eram 180 mil. 189 mil em 2020 e 198 mil em outubro de 2022.

NOVA ODESSA

Já na pacata cidade novaodessense foi diferente. Só neste ano o município perdeu mais de 3 mil eleitores e agora conta com 45.142, eram 48.253 em julho.

Veja como o eleitorado se comportou por lá nos últimos anos:

2012: 39.897

2016: 44.032

2020: 46.731

2022: 47.897

Atualmente: 45.142.

