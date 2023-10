Nova Odessa abre inscrições de projetos da 'Lei Paulo Gustavo'

A Prefeitura de Nova Odessa abriu na última quinta-feira (26/10)

as inscrições para projetos culturais de artistas e empresas artísticas locais interessados no apoio financeiro da “Lei Paulo Gustavo”, que vai destinar mais de R$ 547 mil para artistas e fazedores de Cultura no município. As inscrições podem ser realizadas no site da Prefeitura e prosseguem até 11 de novembro. Podem participar pessoas físicas, jurídicas (inclusive MEIs) e coletivas.

Serão selecionados 50 projetos, de diferentes setores culturais de Nova Odessa. Destes, 37 serão da categoria Audiovisual, através do Edital de Chamamento Público 001/2023, e os demais nos Editais de Chamamento Público 002, 003 e 004/2023. Confira os editais e o formulário de inscrição no link http://www.novaodessa.sp.gov.br/leipaulogustavo.aspx.

Em Nova Odessa, o plano prevê o custeio de um evento sociocultural a ser realizado no município e também de projetos artísticos culturais de música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e folclore, e que envolvam artistas que residam em Nova Odessa, conforme plano elaborado pelo Conselho Municipal de Política Cultural.

WORKSHOP

Além disso, haverá um plantão de dúvidas presencial nas próximas segunda (30/10) e terça-feira (31/10), das 19h às 21h. O workshop irá explicar em detalhes como preencher os formulários de inscrição. A atividade é gratuita e será realizada no recém-reformado Teatro Municipal Divair Moreira (Rua Tamboril, nº 140, Jardim das Palmeiras/Jardim Alvorada).

Em maio, a Prefeitura de Nova Odessa promoveu uma Audiência Pública para ouvir a classe artísticas sobre as demandas, que também serviu como um “tira dúvidas” sobre o uso dos recursos. Além disso, no mesmo mês, a Prefeitura ofereceu gratuitamente dois dias de workshop sobre leis e editais de incentivo e também sobre criação de projetos para a “Lei Paulo Gustavo”.