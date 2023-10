Chef ensina os segredos da irresistível Palha Italiana

Chef- A mistura da cremosidade do brigadeiro com a crocância

dos biscoitos, resulta em uma combinação perfeita de texturas e sabores. Com raízes na culinária italiana, a Palha Italiana conquistou o paladar brasileiro com sua simplicidade e sabor inconfundível.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

A Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, convidou a chef Carla Costa para ensinar uma receita de palha italiana e também compartilhar algumas dicas que vão fazer toda a diferença no resultado final da sobremesa.

“Uma Palha Italiana de excelência começa com ingredientes de alta qualidade, como leite condensado cremoso, chocolate em pó premium e biscoitos que se harmonizem com a textura desejada. A consistência do brigadeiro, base fundamental do doce, é alcançada por meio do cozimento cuidadoso e contínuo, resultando em uma textura firme e moldável. Os biscoitos, responsáveis pela crocância, devem ser quebrados em pedaços que se misturem de forma uniforme à massa, enquanto o resfriamento adequado é essencial para a firmeza final”, explica Carla.

De acordo com a chef, a forma de apresentação da sobremesa também é um diferencial. “Esse doce é versátil e permite várias formas de apresentação. Podemos seguir a versão tradicional, que é finalizada no açúcar, ou inovar com uma cobertura de chocolate e a adição de castanhas e frutas secas”, finaliza.

Barra de Palha Italiana

Tempo de preparo: 30 minutos | Rendimento: até 12 unidades

Ingredientes

Palha Italiana:

395gr de leite condensado integral

50gr de Chocolate em Pó 50% Melken

30gr de creme de leite UHT

85gr de Chocolate ao Leite Melken

120gr de bolacha maisena

Cobertura:

250gr de Cobertura TOP Meio Amargo

100gr de Cobertura TOP Branco

Modo de Preparo:

Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado e o Chocolate em Pó 50% Melken. Misture bem. Adicione o creme de leite, e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a ferver, adicione os pedaços de Chocolate ao Leite Melken, e misture até que derreta por completo. Mexa o brigadeiro até atingir o ponto de “enrolar”. Leve a uma superfície fria (ainda dentro da panela) e mexa bem. Adicione aos poucos a bolacha já quebrada, e vá misturando (o ideal é ir mexendo de 30 em 30 gramas, em média). Coloque em uma forma retangular tamanho 01 (ou um refratário de retangular, média de 28×10), envolvido em plástico filme. Modele bem, para que fique retinho e retangular. Espere esfriar em temperatura ambiente por no mínimo 3h . Após esfriar, derreta a Cobertura TOP Meio Amargo e a Cobertura TOP Branco. Reserve. Corte em pequenos retângulos as barrinhas de palha (média de 10cmx3cm, e 2cm de espessura), e banhe na Cobertura TOP Meio Amargo, finalizando com a decoração com a Cobertura TOP Branco. Coloque em um papel manteiga, e leve brevemente à geladeira, apenas para a cobertura endurecer. Retire da geladeira e sirva.

Conheça a Harald:

Líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP e Confeiteiro. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP