Mulheres estão mais dispostas a revelar seus affairs

Mulheres e affairs- Um estudo recente realizado com membros

do Ashley Madison o principal site de namoro para casados do mundo¹, trouxe à tona uma série de descobertas reveladoras sobre relacionamentos não monogâmicos e as dinâmicas envolvidas neste tipo de relação. A pesquisa, que envolveu 2.520 membros da plataforma, fornece insights sobre como as pessoas percebem e vivenciam esses relacionamentos complexos, além de desmistificar a suposição de que os homens são mais propensos a buscar relacionamentos não monogâmicos.

“O estudo oferece uma visão profunda das tendências e percepções em torno de relacionamentos não monogâmicos. Ele desafia alguns estereótipos comuns e destaca a complexidade das escolhas e decisões individuais”, diz Isabella Mise, Diretora de Comunicações Sênior do Ashley Madison.

Uma das descobertas mais marcantes do estudo é que as mulheres mostram estar mais inclinadas a se envolver em relacionamentos não monogâmicos do que os homens. Os números revelam que 37% das mulheres estiveram em um relacionamento não monogâmico que foi revelado a seus parceiros, em comparação com 30% dos homens. Além disso, 26% das mulheres estão atualmente em um relacionamento não monogâmico revelado, em contraste com 14% dos homens. O estudo também revelou que 50% das mulheres afirmam que ambos os parceiros abraçam igualmente o estilo de vida não monogâmico, enquanto apenas 40% dos homens compartilham esse sentimento.

O estudo também destacou a importância da conversa e das regras na qualidade e longevidade dos relacionamentos não monogâmicos. Embora 52% dos entrevistados saibam o que é um acordo de não monogamia, apenas 30% têm atualmente um com seu parceiro principal. Surpreendentemente, 84% dos entrevistados relataram que não revisam regularmente esses acordos.

“Os números enfatizam um dos principais pontos que os especialistas em relacionamentos aconselham: a comunicação é fundamental em qualquer tipo de relação. A importância da revisão periódica dos termos de seu relacionamento e dos limites da monogamia é subestimada, e se essas conversas são evitadas, isso pode, em última instância, tensionar os relacionamentos”, comenta Mise.

Embora a sociedade esteja se tornando mais aberta em relação aos relacionamentos não monogâmicos, o estudo revelou que a discrição ainda é valorizada. Apenas 35% dos homens e 57% das mulheres compartilharam informações sobre seus relacionamentos não monogâmicos com outras pessoas. Os amigos foram identificados como as pessoas com quem ambos os gêneros compartilham mais informações sobre o assunto. Somente 9% dos entrevistados têm certeza de que compartilhariam informações sobre seus relacionamentos não monogâmicos, enquanto 27% não têm certeza se contariam a alguém.

“O estudo oferece uma visão detalhada dos relacionamentos não monogâmicos e destaca a complexidade dessas experiências, e o Ashley Madison, continua a fornecer um espaço discreto para seus membros buscarem esses tipos de conexões externas”, conclui a diretora de comunicações.”

