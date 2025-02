Americana terá matinê de carnaval em praça do Jardim Brasil

A Praça Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil, em Americana, receberá, em 23 de fevereiro, o Carnaval Matinê promovido pela produtora Entretenimento & Cultura, com o apoio da Prefeitura de Americana. O evento é gratuito e acontece das 10h às 17h. A praça está localizada à Rua Thomaz Panaro, 144, no Jardim Brasil.

A 7ª edição do Carnaval Matinê prevê atividades nos segmentos de entretenimento lúdico às crianças e suas famílias. Brincadeiras ao som de marchinhas de carnaval serão organizadas por monitores e moradores e haverá canhão de espuma para completar a folia.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou a população a prestigiar o evento gratuito. “A programação de carnaval preparada pela Prefeitura começa no dia 1º de março mas, antes, as famílias têm a opção de se divertir na matinê promovida pela iniciativa privada, com o apoio da administração municipal”, disse.

