A equipe de malha de Nova Odessa estreia em casa, no próximo dia 16 de fevereiro, no 14º Campeonato Regional da modalidade, organizado pela Liga Desportiva Guaçuana, com aval da Federação Paulista de Malha. Nova Odessa recebe a equipe da Anavec/Limeira, às 9h da manhã, na Cancha de Malha Oficial do Jardim Santa Luiza e Parque Triunfo, entregue pela atual gestão municipal em meados de 2023, o que garantiu ótimas condições de treino para os praticantes da modalidade.

A fase de classificação da competição deste ano terá 18 rodadas, divididas em dois turnos. Além de Nova Odessa e Limeira, há equipes representando Cordeirópolis, Indaiatuba, Mogi Guaçu, São Carlos, Amparo, Santa Bárbara d’Oeste e Americana/Cerquilho. Cada equipe joga 16 vezes, ficando uma rodada por turno de folga.

Atualmente, a malha Nova Odessa conta com 14 atletas.

“Não disputamos essa competição como Nova Odessa ano passado porque ainda não tínhamos a equipe montada, mas eu e o Jaú (Antonio Dias de Oliveira) jogamos por Americana, e ficamos campeões. Mas esse ano temos uma equipe forte montada para esta competição”, destacou o responsável pelo time, Milton Ladeira.

Esta modalidade esportiva consiste no lançamento de “discos” que tem como objetivo principal derrubar o meco da outra cabeceira o deixar a malha o mais próximo possível – e assim sucessivamente.

A disponibilização de uma Cancha de Malha era uma antiga reivindicação dos praticantes da modalidade. O espaço vem sendo utilizado desde então para jogos e treinamento dos atletas novaodessenses, visando competições e os Jogos Regionais.

O antigo espaço era usado para prática de bocha e tinha sido abandonado em gestões passadas. Foi feita uma adaptação na área que estava sem uso, com a instalação do piso adequado e cobertura. Atualmente, a equipe treina na nova Cancha nas quartas-feiras à noite (junto à nova Feira Noturna), nas sextas-feiras à tarde e nos sábados de manhã. Novos atletas são bem-vindos sempre.

A equipe de Nova Odessa foi destaque, inclusive, nos Jogos Regionais de Bragança Paulista, em 2024, alcançando a 8ª posição geral nos Jogos. “A Cancha do Jardim Santa Luiza e Parque Triunfo possibilitou melhores condições para os atletas realizarem seus treinos, conquistando assim um excelente desempenho na modalidade”, destacou na época o técnico Roger Prado, que acompanhou a delegação novaodessense nos Regionais.

