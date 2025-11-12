Americana: trecho da Rua do Carpinteiro terá sentido único a partir desta 5ª-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai implantar o sentido único de direção no trecho da Rua do Carpinteiro entre a Rua do Metalúrgico e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, na região do Jardim Werner Plaas. A alteração entra em vigor nesta quinta-feira (13).

Com a mudança, será permitido o fluxo de veículos apenas no sentido avenida, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres que transitam pela região. Dessa forma, os motoristas que trafegam pela Avenida Nossa Senhora de Fátima não poderão mais acessar a Rua do Carpinteiro diretamente.

“Essa mudança foi planejada para melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança viária na região. O sentido único vai organizar melhor o fluxo de veículos e reduzir conflitos em cruzamentos, beneficiando quem utiliza diariamente a via e também todo o entorno da avenida”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A medida faz parte do pacote de melhorias viárias que estão sendo implantadas pela Prefeitura na região da Avenida Nossa Senhora de Fátima, de acordo com um estudo de tráfego elaborado como contrapartida pela instalação do Americana Shopping, conforme diretrizes definidas junto ao empreendimento para a ampliação do sistema viário local.

O local será devidamente sinalizado pela equipe da Utransv, com a implantação de sinalização horizontal e vertical para orientar os condutores sobre o novo sentido da via.

