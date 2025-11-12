Prefeitura reúne representantes de secretarias municipais para discutir PDTI

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, reuniu representantes de todas as secretarias municipais para discutir a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), nesta quarta-feira (12), no Auditório Villa Americana. Uma primeira reunião já havia sido realizada em julho, entre os gestores da área de TI da Prefeitura e a equipe do Instituto Inova Cidades, empresa de consultoria contratada pela Administração para orientar na elaboração do plano.

Na etapa atual, o objetivo é fazer um levantamento do cenário das secretarias e suas eventuais demandas. “Este é um trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns meses e que exige a participação de todos os setores. Precisamos atuar de forma integrada, em sinergia, para que o plano reflita de fato a realidade e as necessidades da Prefeitura como um todo. Entregamos a todos um formulário para que possam apresentar as ações em andamento, as demandas, os desafios e os projetos futuros de cada secretaria. Essas informações serão fundamentais para a construção de um plano consistente e capaz de orientar a gestão tecnológica do município com eficiência e transparência”, explicou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

O PDTI é uma ferramenta essencial para o aprimoramento da governança em Tecnologia da Informação e serve como base para definir estratégias, ações, projetos e metas que visam atender às necessidades dos setores, contribuindo para uma maior eficiência na obtenção e utilização dos recursos públicos. O documento é importante também para atender às exigências legais e técnicas estabelecidas pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE), no âmbito da dimensão i-Gov TI do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M).

A elaboração do PDTI visa alinhar os investimentos de tecnologia às estratégias de governo, promover maior transparência na gestão dos recursos de TI, impulsionar o município nos indicadores do Tribunal de Contas e melhorar a eficiência e a segurança jurídica dos processos administrativos relacionados à tecnologia.

