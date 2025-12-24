Americana: UBS São Domingos supera 17 mil atendimentos após revitalização

A Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Walter Jorge Paulo”, no Jardim São Domingos, em Americana, completa nesta terça-feira (23) seis meses desde sua revitalização, entregue em 23 de junho deste ano. Neste período, até o último dia 19, a unidade realizou 17.791 atendimentos, resultado da soma de 5.248 consultas médicas, 55 atividades coletivas, 1.437 atendimentos odontológicos, 9.103 procedimentos de enfermagem e 1.948 vacinações. O desempenho reforça o impacto imediato das melhorias estruturais e a ampliação da capacidade de atendimento.

A UBS oferece consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, além de atendimentos odontológicos, vacinação, farmácia, testes rápidos, curativos e atividades de promoção à saúde. O espaço revitalizado proporcionou ambientes mais funcionais e acolhedores para pacientes e profissionais.

O aposentado Luiz Antônio Volpato, 76 anos, morador do bairro Chácara Rodrigues, afirmou estar muito satisfeito com a revitalização da unidade. “Antes da reforma, a unidade já atendia bem, mas agora ficou ainda melhor, mais bonita, com equipamentos novos e um ambiente muito mais confortável. Como usuário, digo com sinceridade que o atendimento é excelente e que toda a equipe está de parabéns”, relatou.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, ressaltou a importância dos números alcançados. “Esses resultados mostram claramente como a revitalização trouxe eficiência e qualidade ao atendimento. Quando a estrutura melhora, o serviço flui melhor, a equipe trabalha com mais segurança e a população passa a procurar mais a unidade. Isso confirma que investir na Atenção Primária é garantir saúde de verdade para as pessoas”, declarou.

Impacto

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, destacou o impacto direto da requalificação no cotidiano da comunidade. “A UBS São Domingos se transformou em um espaço mais moderno, organizado e preparado para atender diferentes necessidades. O aumento expressivo nos atendimentos demonstra a confiança dos moradores e reforça nosso compromisso de oferecer cuidado humanizado, com ambientes que favorecem acolhimento, prevenção e acompanhamento contínuo”, pontuou.

A obra contou com investimento total de R$ 441.887,38, sendo R$ 197.685,11 provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Campos Machado, intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo. A Prefeitura destinou R$ 86.560,73 de contrapartida obrigatória e R$ 157.641,54 em recursos próprios. A unidade também recebeu aparelhos de ar-condicionado adquiridos com emenda impositiva do vereador Gutão do Lanche, somando R$ 18.189,24.

As intervenções incluíram troca de pisos e revestimentos, substituição de portas, luminárias, vidros e sanitários, modernização das redes elétrica e hidráulica, nova pintura interna e externa, balcão de granito na recepção, novo telhado, instalação de alambrado e melhorias no entorno da farmácia.

