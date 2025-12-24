Crianças que estavam em atendimento e internadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, receberam uma visita especial na tarde desta terça-feira (23).

O Papai Noel percorreu todo o hospital, passando pelas alas do Pronto-Socorro Infantil, setores de internação e demais dependências, levando alegria, carinho e presentes de Natal aos pequenos pacientes, em uma ação que transformou o ambiente hospitalar e emocionou crianças, familiares e profissionais de saúde.

A iniciativa foi possível graças à doação do projeto Natal Legal, campanha solidária que arrecada brinquedos e presentes para levar o espírito natalino a crianças em situação de vulnerabilidade. Foi a primeira vez que o projeto realizou uma ação no Hospital Municipal de Americana, ampliando o alcance da campanha e fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas pela unidade.

Importância do Papai Noel no HM

Para o diretor do HM, Ruy Santos, a ação reforça o cuidado humanizado oferecido pela instituição. “Momentos como esse fazem a diferença na experiência das crianças e de suas famílias. A visita do Papai Noel e a parceria com o projeto Natal Legal mostram que o hospital se preocupa não apenas com o tratamento, mas também com o acolhimento e o bem-estar emocional dos pacientes”, destacou.

Segundo o idealizador do Natal Legal, Gustavo Antoniassi, a presença no hospital tem um significado especial. “É a primeira vez que o Natal Legal chega ao Hospital Municipal de Americana. Poder levar alegria para crianças que estão em atendimento é algo muito significativo. Nosso objetivo é fazer o Natal acontecer também aqui, com carinho, solidariedade e esperança”, afirmou.

A ação integra as práticas de humanização do HM de Americana, reafirmando o compromisso da unidade com um atendimento que vai além da assistência clínica, pautado no respeito, na empatia e no cuidado integral aos pacientes.

A gerente assistencial, Sarah Guimarães, ressaltou a importância dessas iniciativas no ambiente do pronto-socorro. “O atendimento pediátrico exige sensibilidade e empatia. Ações como essa ajudam a tornar o ambiente mais leve, diminuem a ansiedade das crianças e contribuem positivamente para o cuidado, mesmo em momentos de urgência”, reforçou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

