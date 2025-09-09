Americana: vagas de estágio para estudantes de quatro cursos

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Americana abriu vagas de estágio para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia. Os currículos podem ser enviados até 26 de setembro para o e-mail [email protected].

A bolsa auxílio é de R$ 1.008,96 mensais, acrescida de R$ 126,12 de vale-transporte. A carga horária é de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias de estágio.

Entre as atividades da Secretaria de Fazenda estão a execução, coordenação e supervisão de políticas e programas relacionados ao lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos municipais, preços públicos e outros créditos, além da execução da política orçamentária e contábil do município.

A secretaria funciona no Paço Municipal, localizado na Avenida Brasil, nº 85 – Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP