Radares em rodovias da região ainda estão em fase de testes

Milhares de motoristas percorrem diariamente trechos de rodovias que cortam a região e se deparam com vários pontos de novos radares, que estão em vias de entrar em funcionamento. Os equipamentos colocados pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em pontos da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), a mais movimentada e que passa por Americana e Santa Bárbara, entraram em fase de testes e podem começar a operar em questão de semanas ainda este ano.

Os radares estavam na etapa de implantação e, agora, foi iniciado o período de testagem, que dura de 30 a 45 dias. Funcionários são vistos mexendo nos equipamentos, o que gera incertezas nos motoristas. Ainda mais porque, em alguns radares, os plásticos que os cobriam se soltou. Após a atual fase, existe um prazo para a homologação dos aparelhos, cuja previsão é entre 30 e 60 dias. Ou seja, a fiscalização deve começar até o final deste ano.

Início de operação

Sempre que a reportagem do NM pede informações, o DER comunica que “a data de início de operação será divulgada com a devida antecedência”. O órgão costuma reiterar que o início efetivo da fiscalização é amplamente divulgado através dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo. São 11 pontos de fiscalização na SP-304, no trecho entre Americana e Santa Bárbara.

No trecho compreendido entre os kms 121 e 137, considerado perímetro urbano, a velocidade máxima permitida caiu de 90 km/h para 80 km/h. Também haverá radar no km 143, com limite de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados. Os equipamentos integram um pacote de 649 radares que estão sendo instalados em rodovias administradas pelo DER por todo o Estado. A cada semana o departamento comunica o início de vários lotes.

Até agora, 151 dos aparelhos instalados em rodovias paulistas começaram a funcionar. Somente três estão na região de cobertura do Novo Momento, todos em Sumaré: rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330). Além desses e da SP-304, haverá fiscalização nas rodovias Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), Luis Ometto (SP-306) e Margarida da Graça Martins (SP-135), todos em Santa Bárbara, além da Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304), ambas em Nova Odessa.

