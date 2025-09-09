Uma nova pesquisa global do LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, revela que o Brasil se destaca no cenário mundial pelo alto nível de aceitação, uso e otimismo em relação à Inteligência Artificial no ambiente de trabalho. A pesquisa, que ouviu profissionais de 14 países – Arábia Saudita, Emirados Árabes, Austrália, Países Baixos, Estados Unidos, Índia, Singapura, França, Alemanha, Itália, Brasil, Espanha, Suécia e Reino Unido -, mostra que os brasileiros são os mais confiantes e entusiasmados com o potencial da IA para transformar suas rotinas profissionais.

O Brasil lidera em vários indicadores-chave da pesquisa. De acordo com os resultados, 83%¹ dos brasileiros entrevistados acreditam que a IA pode melhorar sua rotina de trabalho — a maior taxa entre todos os países analisados. O Brasil ocupa a segunda posição (atrás somente da Índia, com 44%) no uso diário com confiança, com 42% dos respondentes empregados afirmando que dependem da IA diariamente e sentem-se confiantes em utilizá-la de forma independente para tarefas de alto nível, como trabalhos de estratégia complexa, análise de dados e interação com agentes. Além disso, 84%¹ – 21 pontos percentuais acima da média global (63%)- consideram divertido experimentar a IA e aprender coisas novas todos os dias, colocando o país em primeiro lugar nessa categoria.

Os brasileiros também se sentem preparados para enfrentar as mudanças trazidas pela Inteligência Artificial. 46%² discordam da afirmação ‘Sinto-me despreparado para como a IA pode mudar minha função nos próximos 3 a 5 anos’ — novamente, a maior taxa global. A familiaridade com a IA também se reflete na forma como os brasileiros tomam decisões: 42% consideram as ferramentas de IA entre as fontes mais confiáveis de orientação ao tomar decisões de carreira.

“Os dados reforçam o que já vemos na prática: os brasileiros estão prontos para abraçar o futuro do trabalho com protagonismo. Existe não só entusiasmo, mas também uma aplicação concreta das tecnologias de Inteligência Artificial no dia a dia”, afirma Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para o Brasil. “A combinação de curiosidade, adaptabilidade e abertura para o novo coloca o Brasil em uma posição única para liderar essa transformação, especialmente em um cenário global onde confiança e preparo tecnológico são ativos estratégicos”, afirma.

Mais do que apenas otimismo, o estudo mostra uma adoção concreta da tecnologia: 74%¹ dos brasileiros empregados entrevistados dizem que usam IA com mais frequência e confiança do que há um ano, e 56%¹ acreditam ter que saber como utilizar a tecnologia para conseguir uma promoção ou conquistar um novo emprego em um futuro próximo. O estudo também indica que 68%¹ afirmam que a tecnologia os fez considerar novos caminhos de carreira, como o empreendedorismo. A percepção positiva também se estende ao impacto da IA na diversidade e nas oportunidades. Para 75%¹ dos brasileiros, a tecnologia ampliará as possibilidades de carreira para pessoas de diferentes origens.

Em meio ao ritmo acelerado das mudanças, 63%¹ dos brasileiros empregados entrevistados reconhecem sentir-se sobrecarregados com a velocidade das transformações no ambiente de trabalho. No entanto, a IA é vista como uma aliada, não como uma ameaça. Apenas 25%¹ sentem-se especificamente sobrecarregados com a integração da IA em sua rotina — uma taxa abaixo da média global de 37%¹.

A pesquisa faz parte do esforço contínuo do LinkedIn em mapear tendências do futuro do trabalho e apoiar os profissionais na construção de carreiras mais conectadas, eficientes e alinhadas às novas demandas do mercado.

¹Respostas de ‘Conc ordo totalmente’ e ‘Concordo em parte’ combinadas

² Respostas de ‘Discordo totalmente’ e ‘Discordo em parte’ combinadas

Metodologia

A pesquisa foi conduzida pela Censuswide com 19.268 profissionais em regime de trabalho integral ou parcial na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Austrália, Países Baixos, Estados Unidos, Índia, Singapura, França, Alemanha, Itália, Brasil, Espanha, Suécia e Reino Unido, entre 04/07/2025 e 29/07/2025. Foram incluídos 5 a 10% de respondentes desempregados nos EUA, Itália, Espanha e Brasil, desde que estivessem em busca de trabalho. No Brasil, 1.001 profissionais participaram da pesquisa em regime de trabalho integral ou parcial (incluindo 5 a 10% de desempregados em busca de trabalho), entre 03/07/2025 e 15/07/2025.

A Censuswide é membro do Market Research Society e segue os princípios da ESOMAR, além de integrar o British Polling Council.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários(as), sendo deles mais de 85 milhões de brasileiros(as). Ajudamos a conectar os(as) profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos(as) os(as) usuários(as) do mercado de trabalho.

