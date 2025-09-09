Praça da Migração, em SBO, recebe “Samb’Ajuda Canta Beth” no sábado

A Praça da Migração, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste, será o palco da 2ª edição do “Samb’Ajuda Canta Beth”, promovido pelo projeto Samb’Ajuda, no próximo sábado (dia 13), a partir das 16 horas. Com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), a programação inclui clássicos imortalizados pela madrinha do samba, Beth Carvalho, interpretados por músicos do projeto e a participação da cantora Dany Zanolo, que retorna ao evento após brilhar na primeira edição realizada em junho deste ano.

A entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados ao Serviço de Assistência Social – MEIMEI. O evento conta ainda com food trucks e espaço kids, oferecendo lazer e gastronomia para toda a família.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Samb’Ajuda

Além da edição em homenagem a Beth Carvalho, o Samb’Ajuda realizará rodas de samba nos dias 19 de outubro, em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, na região central da cidade, e 29 de novembro, no Parque dos Jacarandás, sempre com entrada solidária. Em 2024, o Projeto Samb’Ajuda conseguiu arrecadar e doar 379 kg de alimentos e 462 litros de leite para 10 instituições sociais.

Serviço:

2º Samb’Ajuda Canta Beth com Dany Zanolo

Sábado (13), a partir das 16 horas

Local: Praça da Migração | Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Classificação: Livre

Mais informações nas redes sociais do Samb’Ajuda @sambajuda

