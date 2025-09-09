UBS Parque Gramado realiza ação de conscientização do Setembro Amarelo

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Parque Gramado, em Americana, promoveu nesta segunda-feira (8) uma ação de conscientização do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio realizada anualmente no país. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental e orientar sobre os serviços disponíveis no município.

A atividade foi conduzida pela enfermeira Rosana Aparecida Lopes junto aos pacientes que aguardavam na sala de espera da unidade. A profissional fez uma breve apresentação sobre a escolha e importância dessa data e forneceu informações detalhadas sobre os locais de acolhimento disponíveis para aqueles que necessitam de apoio.

“É muito importante falarmos sobre saúde mental e lembrarmos que sempre existem caminhos de apoio. A informação pode ajudar na prevenção e mostrar que ninguém precisa enfrentar as dificuldades sozinho. Muitas vezes, uma conversa no momento certo pode fazer a diferença. Em Americana, temos serviços de portas abertas prontos para acolher e orientar todos que precisam desse apoio”, comentou Rosana.

Durante a ação, a enfermeira enfatizou também a importância da busca precoce por ajuda e comentou sobre a disponibilidade de serviços de atendimento de portas abertas.

“O Setembro Amarelo nos lembra da importância de olhar para a saúde mental com a mesma atenção que damos à saúde física. Ações como essa aproximam a informação da comunidade e reforçam o compromisso do município em oferecer cuidado, acolhimento e suporte a quem mais precisa”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Onde buscar ajuda

O município possui três unidades de Caps (Centro de Atendimento Psicossocial):

Caps “Arte & Vida” – atendimento para adultos. Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115 – Jardim Dona Rosa.

Caps “Larissa de Almeida” – destinado ao público infantojuvenil. Rua dos Cravos, 1.702 – Jardim São José.

Caps “Nova Vida” (álcool e outras drogas) – específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas. Rua Joaquim Puppo, s/n – Vila Dainese.

Basta se dirigir a uma das unidades e apresentar comprovante de endereço e um documento com foto para ser atendido. A assistência no Caps também é feita por meio de encaminhamentos, que são realizados pelos médicos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), bem como outros serviços da rede municipal de saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP