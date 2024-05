Americanense conquista medalha de ouro em Campeonato Paulista de Judô

O judoca americanense Henrique Santurbano dos Santos, integrante da equipe Associação Desportiva Americanense de Judô (ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Paulista Fase Final Sub-18, evento realizado no último sábado (25) em Itapecerica da Serra.

Atleta da escolinha da Secretaria de Esportes desde os 3 anos de idade, hoje com 16, Henrique ficou com o título da competição na categoria -66 kg. No início deste ano, em fevereiro, ele já havia conquistado a medalha de bronze no Meeting Nacional de Judô, na mesma categoria, no Rio de Janeiro.

“Mais um excelente resultado para o Henrique e para o judô americanense. Sua jornada é um exemplo de determinação e superação e inspira a todos que acompanham sua trajetória. Essa medalha provou que temos potencial de lutar por grandes títulos. Estamos muito felizes e agradecemos o apoio da Secretaria”, celebrou o sensei Edson Catarino.

“Ficamos muito orgulhosos a cada bom desempenho dos nossos atletas nas competições estaduais e nacionais. São campeonatos fortes, de alto nível, e é uma grande felicidade saber que Americana está bem representada. Parabéns ao Henrique e aos senseis Edson e Diego Caixeta pelo ótimo trabalho”, acrescentou o secretário de Esportes, Pedro Peol.