O americanense Antonio Otávio, 56, morreu afogado no Guarujá

neste domingo véspera de Natal. O turista de 56 anos perdeu a vida depois de ter entrado no mar na praia da Enseada. A esposa estava com ele pouco antes do acidente fatal.

Ele teria entrado no mar por volta das 11h e levava consigo uma prancha de bodyboard.

Segundo o Grupamento de Bombeiros do Mar, ele perdeu o controle da prancha em um ponto onde o mar já não dava mais pé. Ele começou a se afogar logo em seguida.

Banhistas que estavam próximos a ele tentaram ajudar a evitar o afogamento, mas não conseguiram alncaçá-lo. Os guarda-vidas chegaram logo depois e realizaram o resgate. Otávio foi levado para a UPA mais próxima da praia. Ele não resistiu ao acidente e o caso evoluiu para óbito.

A esposa contou à polícia que o marido era hipertenso e havia ingerido uma lata de cerveja antes de entrar no mar. Os dois filhos do casal e outros familiares estavam com o casal no litoral para passar o Natal.

O corpo de Otávio foi levado para o IML para ser depois liberado para a família.

