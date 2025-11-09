A americanense Natália Paula, de 26 anos, ficou em segundo lugar no Beleza Negra 2025. Moradora do jardim São Paulo, ela participou na categoria adulto, que contou com 9 participantes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O concurso aconteceu em Nova Odessa, no salão Villa Lucena, sob a organização do @culturanegra.oficial.

“Chegamos às 17h para o ensaio geral e por volta das 19h30, o evento começou com muita energia — teve coral, DJ e apresentações maravilhosas”, ela descreveu.

Na primeira entrada, desfilou com um look africano criado com todo carinho pelo @atelieancestrallc, feito sob medida especialmente para o evento. Já na segunda entrada, trouxe a elegância do traje de gala, fechando a noite com muito brilho.

Fala Natália

“Com imensa alegria, conquistei o 2º lugar da categoria adulto! Foi uma experiência incrível, que vou levar comigo para sempre”, arrematou.

Leia + sobre diversão e arte