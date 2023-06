No último final de semana, 16 atletas de Americana ganharam oito medalhas no Campeonato Paulista de Karatê, em São Bernardo do Campo. Com o bom resultado, 14 atletas garantiram participação na seleção paulista para representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Karatê.

Os caratecas fazem parte do Instituto Jr. Dias e têm o apoio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura de Americana. “Quero destacar e parabenizar o trabalho do sensei Paulo Dias e da sensei Isabel Dias e nossos atletas, que tiveram excelente resultado na etapa paulista. Seguimos com mais treinos para disputar o estado na etapa nacional”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A equipe de Americana no Campeonato Paulista foi composta pelos atletas Marina Sofia Mathias Garcia, Maria Alice Rodrigues Miranda, Jenyffer de Castro Joaquim, Kael Andrade Vieira, Nicolas de Brito Moraes, Gabriel Souza e Souza, Miguel Ferreira, Raize Alves Innocêncio, Rafael dos Santos Dellavalentina, Davi Rodrigues Ferreira, João Miguel de Souza, Marcos Vinícius de Carvalho, Laura dos Santos de Freitas, Gabriela Morais Pinheiro da Silva, Anna Júlia Nunes Garcia e Amanda Andrade de Araújo.

Garantiram participação na seleção paulista para representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro os caratecas: Marina Sofia Mathias Garcia (Kata e Luta -54kg), Raíze Alves Innocêncio (Luta -68kg), Amanda Andrade de Araújo (Luta -68kg), Jenyffer de Castro Joaquim (Luta +66kg), João Miguel de Souza (Kata e Luta -40kg), Rafael dos Santos Dellavalentina (Kata e Luta -35kg), Kael Andrade Vieira (Kata), Miguel dos Santos Félix Ferreira (Luta -45kg), Nicolas de Brito Moraes (Luta -40kg), Marcos Vinícius de Carvalho Bragantim (Kata e Luta -67kg), Davi Rodrigues Ferreira (Luta -50kg), Gabriela Morais Pinheiro da Silva (Luta -52kg), Anna Júlia Nunes Garcia (Luta -61kg) e Sophia Santos Gomes da Silva (Luta – 45kg).

Confira os medalhistas:

Sênior feminino até 3° kyu

Raize Alves Innocêncio

3° Lugar na Luta +68kg

Cadete feminino 2° kyu acima

Marina Sofia Garcia

2° Lugar na Luta -54kg

Sub 12 masculino até 3° kyu

Davi Ferreira

2° Lugar na Luta -50kg

Sub 12 masculino 2° kyu acima

Rafael dos Santos Dellavalentina

3° Lugar na Luta -35kg

João Miguel de Souza

1° Lugar na Luta -40kg

Sub 14 masculino até 3° kyu

Miguel Félix Ferreira

2° Lugar na Luta -45kg

Kata equipe feminino Cadete/Júnior

Anna Júlia Nunes Garcia

Marina Sofia Mathias Garcia

Laura dos Santos de Freitas

Kata equipe masculino sub12/14

João Miguel de Souza

Miguel Felix Ferreira

Rafael dos Santos Dellavalentina