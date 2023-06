Bia Haddad nas semis de Roland Garros

A brasileira Beatriz Haddad Maia está na história do tênis brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, 7, a paulista venceu, de virada, a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 1 (3/6, 7/6 (5) e 6 a 1) e está na semifinal de Roland Garros.

Com a classificação às semifinais, Bia Haddad se igualou mais uma vez a Maria Esther Bueno, que foi a última brasileira a chegar nessa fase em um Grand Slam – no caso o US Open, em Nova York, também em 1968. Na próxima semana, Bia deve aparecer no top 10 do ranking da WTA.

“Desde o começo da minha carreira, eu passei por muitas barreiras. Tudo na minha carreira foi aos poucos, nunca fui rompedora, estou muito feliz, ainda mais porque a Ons é uma jogadora que respeito muito. Fui muito disciplinada. Eu tô muito feliz, estou vindo um sonho, trabalhei duro para estar aqui”, declarou Bia em entrevista para a ESPN.

Agora, Bia espera a vencedora do confronto entre Iga Swiatek e Coco Gauff, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento